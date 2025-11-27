政府撒幣！減稅大紅包696萬戶受惠 最高省21萬元

財政部27日在行政院會報告「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」，推出多項減稅方案，預計將大幅減輕民眾稅務負擔。

根據財政部規劃，115年報稅時，基本生活費將從現行21萬元調高3000元至21.3萬元，預計202萬戶受益，增加減稅利益12億元。此項調整經立法院財政委員會審查通過，倘若完成立法程序，最快明年5月報稅時即可適用。

長照特別扣除額部分，財政部規劃將從每人每年12萬元大幅調高至18萬元，增加6萬元扣除額度，受益戶數達35萬戶，增加減稅利益10億元。

2027年報稅時將有更大規模的調整。免稅額將從9.7萬元增加4000元至10.1萬元，70歲以上長者免稅額為15.15萬元。標準扣除額方面，單身者調高5000元至13.6萬元，有配偶者調高1萬元至27.2萬元。薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額則調整為22.7萬元。

稅率級距同步調整，財政部指出，淨所得超過59萬元需繳稅者，稅負將獲得減輕。根據規劃內容，所得超過59萬元者可減稅2萬元；所得超過133萬元者可減稅5萬元；所得超過266萬元者可減稅11萬元；所得超過498萬元者可減稅21萬元。

財政部表示，免稅額、扣除額及課稅級距調整後，合計696萬戶受益，總計增加減稅利益144億元。這項大規模減稅措施將分階段實施，明年先調整基本生活費與長照扣除額，後年再全面調整免稅額、標準扣除額及稅率級距，預期將顯著減輕中產階級與高收入族群的稅務負擔。

