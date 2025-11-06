政府擬下架淘寶！陳沂開酸：台派KOL要去哪進貨賣團購？

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

境外電商湧入台灣市場，拚多多、淘寶等平台交易熱絡，但因尚未落地納管，引發政府關切。行政院長卓榮泰上個月28日表示，經濟部及數發部將研議要求境外電商限期落地，若不配合，將面臨下架處理，強調「台灣不是漫無法律的國家」。

網紅陳沂昨（5）日在臉書發文開嗆，質疑政府「禁淘寶」政策背後真正用意。（圖／陳沂 FB）

對此，網紅陳沂昨（5）日在臉書發文開嗆，質疑政府「禁淘寶」政策背後真正用意。她直言，「講好聽點是保障消費者，但說穿了就是大家買淘寶他們收不到稅而已。」並分享自己多年使用淘寶的經驗，表示客服回覆迅速、退款流程順暢，甚至「情緒價值也給好給滿」。

陳沂指出，她雖然也會使用蝦皮購物，但體驗落差明顯，「蝦皮客服常常愛回不回，有時候要等一兩天才有回應。」她認為政府並非完全收不到稅，而是報關稅早已默默漲價，質疑政策用意並不單純，甚至語帶諷刺地表示：「禁淘寶的話，那些台派KOL要去哪裡進貨賣團購啊？」

貼文曝光後，掀起網友熱議，許多人附和陳沂的看法，認為「蝦皮很多東西也都是淘寶來的」、「淘寶真的比較便宜，除了退貨麻煩，其他都比蝦皮好多了」，也有人表示，「淘寶客服真的很讚，效率超高」。

