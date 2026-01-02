政府擬改革房地合一稅鼓勵長期出租 民團、租服業者樂觀其成

歷經多次討論的「住宅法」部分條文修正草案本週完成初審，有3項條文修正通過，另有5項條文保留，須交由黨團協商，並通過附帶決議3項，其中一條附帶決議要求政府檢討賦稅制度，以鼓勵房屋持有者出租房屋，內政部與財政部也透露正在研議房地合一稅改革。對此，民間團體及包租代管業者都樂觀其成。

立法院內政委員會本週審查通過住宅法部分條文修正草案，針對立委提案希望增加租金收入免納所得稅額度，內政部與財政部都表示不贊成，並透露兩部會已正在研議房地合一稅改革。

依據現行的房地合一稅規定，房屋交易前6年內若沒有出租，可享新台幣400萬元自住免稅優惠，所以如果房東誠實揭露出租事實，反而享受不到這樣的好處。財政部次長李慶華與國土署長吳欣修指出，內政部與財政部已經注意到這項規定對房東並不友善，因此正在研議調整，希望藉此鼓勵更多空、餘屋釋出到租屋市場。

對於房地合一稅改革，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會(簡稱租服全聯會)劉貞君表示樂觀其成。她指出，台灣空、餘屋多達91萬戶，近期房市交易量也明顯萎縮、買氣冷颼颼，現在就是鼓勵更多空、餘屋釋出到租屋市場的最佳時機。他說：『(原音)我們做過調查，就問他(房東)說假設房地合一稅可以給你解套，甚至給你稅優，你願意配合出租嗎？他們說這個時間點他們更願意，因為現在買賣已經是窒息的成交量，假設給他稅優的話，他都會鼓勵房客你趕快設籍或者去申請(租金補貼)都沒關係，因為租長租的話，以後買賣的話，我有免稅額，怎麼換算都划得來啊！』

新北市租賃住宅服務商業公會理事長王則人表示，免稅額或許不一定要設定到400萬元那麼高，只要免稅優惠不限於自住、鼓勵房東把持有物件投入租屋市場，當供給增加、供需不再失衡的時候，租金價格自然不會飆漲，這是不變的市場法則。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則表示，房東通常是多屋族，多屋族常會在房價上漲時拋售房屋。為了享有買賣時的免稅額與優惠稅率，多屋族現在只有兩種選擇，第一種就是不出租，第二種就是偷偷出租，只要政府不知道，未來賣房子還是可以宣稱是自住，這種租屋市場不透明的問題就難以解決。因此，他認為內政部跟財政部願意討論房地合一稅改革不是壞事，德國、法國都有相關政策，希望台灣租屋政策有一天也能轉向鼓勵房屋長期出租。