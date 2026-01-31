政府擴增AI算力資源服務 完善創新生態系

記者郭曉蓓／專題報導

AI人工智慧時代來臨，AI算力已成為數位轉型與國家競爭力的核心資源。我國因擁有堅實的半導體及資通訊技術基礎，在全球算力產業競爭中具先天優勢。政府刻正推動算力的基礎建設超前部署，並擴增AI 算力資源服務能量，打造更完善的 AI 創新生態系，以邁向數位轉型與智慧國家，進一步提升國家競爭力。

AI競爭將重塑全球產業，AI運算能力已被視為國力的象徵，打造AI算力生態系是必須面對的課題。國科會推動國研院國網中心持續擴充AI算力，以提升我國AI產業所需研發資源，預計至116年累計可完成13.6 MW規模的算力。政府也串聯民間業者共組的「臺灣算力聯盟」，是AI新十大建設打造主權AI關鍵的一步；加上國研院國網中心開發的生成式AI 服務平台「TAIWAN AI RAP」，可提供中小企業與新創事業之專用算力，協助百工百業發展AI的各種應用，讓 AI 新世代建設一步步向前推進，實現全民智慧生活圈的目標。

廣告 廣告

在國科會主導下，位於臺南南部科學園區的「國網雲端算力中心」去年底啟動，不僅支撐科學研究與產業應用，更具備部署未來量子電腦的戰略潛能。依據整體規劃，至2029年，國研院國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科具備 15MW 電量的「國網雲端算力中心」與預計2029年啟用具備120MW電量規模的「臺南沙崙智慧創新算力中心」，形成南臺灣科技廊帶的雙算力核心。

國科會指出，這兩座國家級設施不僅將支援生成式 AI 訓練、氣候模擬、生命科學、半導體研發等高階科研應用，更具備充足的電力與空間資源，可開放國內外業者進駐自建算力系統，落實公私協力，共同推動南部從製造基地邁向智慧科技重鎮。未來也將持續結合高速骨幹光纖網路，打造兼具自主韌性與國際競爭力的國家級算力基地。

AI算力的需求正在全面滲透各產業。但AI算力成本高昂，企業即使有意使用，可能面臨算力不足的問題。數發部數產署也投入數千萬元購買輝達與超微（AMD）的頂級算力晶片，建立「AI算力池」，透過算力共享的概念，讓有需求的團隊申請使用這些算力，目前113年至今共協助 2百家次資服業者開發 2百多項 AI 模型與服務，應用範疇包括醫療、防災、金融、製造、零售、教育與公益等各領域。

為引入民間資金投入 AI 算力建置，數發部界定 AI算力中心屬於配合政府政策的策略性產業，引導保險業資金共同投入我國數位公共建設，為 AI 算力發展打造穩固基礎。未來策略上，將持續強化 AI 算力資源服務能量，並深化與產業、學研機構及國際單位的合作，打造更完善的 AI 創新生態系，促進 AI 應用在百工百業擴散，帶動整體產業升級，目標是帶領臺灣從「矽島」邁向「人工智慧島」願景。

政府打造完善的 AI 創新生態系。圖為南部科學園區之「國網雲端算力中心」。(國科會提供)