政府擴大照顧老中青 青年法明定18歲公民權

政府持續推動促進國民的各項方案，讓年輕族群、小資夫妻、高齡老者及中低收入戶都能獲得充分照顧。立法院今(26)日三讀通過《青年基本法》，正式將青年定義為18歲至35歲，並通過以100億元設置青年發展基金。而育嬰留職停薪津貼可望延長至7個月，擴大長照給付對象等政策也將陸續展開。

《青年基本法》中定義「青年」是指18歲以上35歲以下的國民，首度在法律層級明定18歲公民權，規範政府保障青年依法行使選舉、罷免、創制與複決等權利，並於本法施行後2年內完備相關法制。

同時，院會表決通過設置青年發展基金新台幣100億元，做為未來推動青年政策的重要財源。中央政府須於本法施行後5年內分年編列預算，設置青年發展基金，基金來源除中央政府撥款外，也包含基金孳息及民間捐助等。並須設立青年發展基金管理會，委員人數介於13至15人，其中學者專家與青年代表合計不得低於1/2，任期2年，由行政院提名、立法院組成審查委員會審議後聘任。

《青年基本法》也建構跨部會的政策協調機制，明定行政院應設置青年事務發展會報，至少每半年召開1次，青年代表比例同樣不得低於委員總數1/2，且任一性別不得低於1/3，並以涵蓋多元族群為原則。中央主管機關每4年須提出青年政策白皮書，行政院須定期召開全國青年會議，公布青年現況統計資料，讓青年政策從單一計畫，轉為具備週期性與檢核機制的長期治理架構。

在家庭支持政策方面，勞動部日前啟動《就業保險法》修法程序，除研議刪除投保年齡上限外，並規畫延長育嬰留職停薪津貼。草案明定，若撫育同一名子女的雙親皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼，後續育嬰期間可各再請領1個月津貼，合計最多7個月，盼透過制度誘因，提升男性參與育兒比例。

在家庭結構與生育政策上，行政院日前通過《人工生殖法》修正草案，確定先行脫鉤代理孕母制度，且將人工生殖技術適用對象，擴大至年滿18歲的未婚女性，以及已完成結婚登記的女女同婚配偶。草案還明定，人工生殖所生子女視為婚生子女，不得於受術後撤銷，以避免子女法律地位不穩定。

修法同步強化人工生殖子女權益保障，增訂事前評估制度、血緣認知權，以及捐贈生殖細胞資訊管理機制，並同步加強人工生殖機構管理與通報義務，相關草案將送立法院審議。

在社會福利與照顧政策上，衛生福利部自明(2026)年元旦起推出多項新制。針對列冊低收入戶與中低收入戶，除原有補助外，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元，發放期間為13個月，預計可照顧約54.5萬人。另針對家庭總收入介於最低生活費1.5倍至2.5倍的弱勢族群，每人每月也加發500元生活補助。

同時，因應超高齡社會趨勢，也將擴大長照給付對象。除既有長照2.0對象外，長照3.0自明年起新增「全年齡失智且失能者」及「急性後期整合照護(PAC)且長照等級達2級以上者」納入服務範圍，預估整體受惠人數約74.5萬人。衛福部並強化獨居老人關懷計畫，與內政部合作訪視70萬名獨居長者，提供分級關懷、送餐與緊急救援設備等服務。

在長期照顧與移工制度方面，政府持續補強照顧人力的支撐系統。因聘僱外籍家庭看護工使用喘息服務，以及短期替代照顧服務人次大幅成長，勞動部與衛生福利部近期決議各增編8,820萬元經費，合計約1.7億元，以延續服務量能。統計顯示，今年1至8月喘息服務使用人次已達72萬，短照服務1至10月使用人次約98萬，隨著「80歲免評可聘移工」新制上路，後續需求將會持續攀升。

