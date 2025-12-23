政府擴大「免費癌篩」新制周年！助7.1萬人發現異常

衛福部免費癌症篩檢今年元旦起擴大對象，截至12月17日累計突破536.6萬人次受檢，協助7.1萬民眾及早發現異常。（王家瑜攝）

衛福部國健署今年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌放寬補助對象範圍，以及新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務。國健署今天（23）公布最新統計，截至12月17日累計突破536.6萬人次受檢，協助7.1萬民眾及早發現異常，其中1.2萬名確診癌症。

癌症已連續43年居國人十大死因之首，賴清德總統提出「健康台灣」政策，訂下「2030年癌症標準化死亡率降低三分之一」目標。國健署自114年起擴大推動免費癌症篩檢，以早期發現癌症、早期治療。

衛福部國健署提供免費五癌篩檢，今年更擴大補助對象。（國健署提供）

政策推動即將滿1周年，篩檢服務量達歷年新高。國健署統計，114年截至12月17日，累計癌症篩檢服務量已達536.6萬人次，較去年同期（429.8萬人次）增加106.8萬人次，顯示民眾對篩檢的參與。

在癌症篩檢量逐步提升之際，為成功揪出潛在的癌前病變與癌症個案，落實異常個案的後續追蹤顯得格外重要。國健署統計，114年共偵測出約5.9萬名癌前病變、1.2萬名癌症個案，成功協助約7.1萬名民眾及早發現異常；相較去年同期偵測約5.8萬名癌前病變及癌症個案，增加約1.3萬名，約成長23.3％，顯見擴大篩檢已在早期偵測上帶來明顯成果。

國健署長沈靜芬呼籲，符合資格的民眾務必善用政府提供的免費篩檢服務，也要特別鼓勵自114年起擴大納入的篩檢對象一起來接受服務。如民眾收到篩檢結果異常通知，請務必儘早至醫療院所完成後續檢查，才能及早掌握健康狀況。

