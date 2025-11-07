政府支持首購 近1年青年購屋占比逆勢增
【記者柯安聰台北報導】台灣房價對於許多青年族群而言負擔相當沉重，但是政府透過一系列政策支持首購族和青年族群購屋，使得近年來青年購屋比例出現增加。永慶房產集團根據聯徵中心住宅貸款統計資訊，比較2020年與最近1年七大都會區20至35歲青年購屋占比變化，在政府政策支持首購下，近1年七大都會區青年族群購屋占比全數增加，較2020年增加3.5至5.8個百分點。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2024年下半年在銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，限制多戶族群貸款成數與貸款年限，使投資買盤明顯降溫，雖讓整體市場成交放緩，但政府同步強化新青安、首購優惠利率與補貼方案，給予首購族群政策支持。許多青年趁投資客退場、房價盤整的空檔進場，帶動購屋占比逆勢攀升，七大都會區青年族群購屋占比5年間全數攀升，增加3.5至5.8個百分點不等。
（圖）首購族因獲得政策支持，近年來20-35歲的青年購屋比例出現增加，較2020年增加3.5至5.8個百分點。
其中，陳金萍說明，新竹縣5年之間青年購屋總價由948萬元上漲至1590萬元，漲幅達67.7%，居七大都會區之冠，近1年青年購屋占比達40.2%，也是青年購屋占比唯一站上4成的都會區，與2020年的34.4%相比，增加5.8個百分點，青年購屋占比增長最為明顯；此外，新竹市青年購屋總價也有65.5%的漲幅，購屋占比也增加3.6個百分點。
陳金萍指出，新竹縣市在新竹科學園區產業群聚效應下，購屋族群多擁有科技產業高所得的背景，加上青年普遍有家人資金協助，具備較高購屋能力，即便平均購屋總價從948萬元漲至1590萬元、漲幅高達67.7%，但仍吸引大量青年積極進場。
另一個青年族群購屋需求表現強勁的都會區是台中市，5年之間青年購屋占比增加5.6個百分點，僅次於新竹縣。陳金萍指出，台中市近年房價受惠於重劃區與科學園區題材帶動而上漲，大量住宅供給與科技產業所帶來的大量就業機會也吸引青年族群移入，近1年青年購屋族群占比達36.6%，青年平均購屋總價1240萬元，也符合新青安優惠房貸的額度內。
陳金萍說，除了台中市外，桃園市、台南市與高雄市近1年青年購屋總價約落在1200萬元上下，大致落在新青安貸款優惠額度以內，說明都會地區能滿足青年族群成家、就業的剛性購屋需求，而在政府政策支持下，儘管房價較5年前上漲3成以上，青年族群仍然較其他年齡層有更高的購屋意願，購屋占比落在37.6%至38.4%之間。
七都之中的台北市與新北市，儘管青年購屋占比5年之間增加4.9及4.5個百分點，但購屋青年僅占24%與30.7%，位居七大都會區末位。陳金萍表示，雙北地區相對其他都會區，房價基期較高，雖然5年之間青年購屋總價漲幅在23.2%至30.1%之間較其他都會區小，但青年平均購屋總價明顯高於其他都會區，尤其是台北市購屋總價已逾2000萬元，購屋負擔相當吃重。整體而言，青年購屋占比增長並非房市景氣復甦的結果，而是近1年房市政策轉向的市場反應，在房貸緊縮、信用管制抑制投資，新青安政策優先支持首購、無房族，推升青年族群近1年房市中成為「關鍵買方」。（自立電子報2025/11/7）
