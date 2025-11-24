政府效率部悄悄解散！削減政府支出成效存疑

▲馬斯克（Elon Musk）主導的「政府效率部」（Department of Government Efficiency,DOGE）已經悄悄解散。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上任之初，授權馬斯克（Elon Musk）主導「政府效率部」（Department of Government Efficiency,DOGE），積極採取行動削減政府支出。不過，相關裁員舉措引發爭議不斷，加上馬斯克本人與川普後來鬧翻，政府效率部的角色在川普政府中越來越沒有存在感。近日白宮證實，政府效率部已經不復存在，儘管按照最初構想，政府效率部2026年7月24日才會退場，如今提早8個月走入歷史，且究竟達成了多少成效，如今也沒人說得清。

根據《路透社》報導，美國人事管理局局長庫波（Scott Kupor）近日被問到政府效率部的現況時，回覆表示政府效率部已經不復存在，不再是一個「集中化實體」。早在今年夏天，川普政府就不時暗示政府效率部已經成為歷史，當時就有報導稱政府效率部的工作人員已從辦公總部離開，不過，白宮當時並未證實政府效率已經解散，庫波的最新回應是首度公開宣布政府效率部收攤的下場。

許多政府效率部員工如今已經加入人事管理局等其他政府機構，一些政府效率部的主管如今依然身居要職。像是代理主管葛利生（Amy Gleason）現在是衛生部長小羅勃甘迺迪的幕僚，傑比亞（Joe Gebbia）成為新部門「國家設計工作室」（National Design Studio）的領導，負責美化政府網站。

政府效率部樓起樓塌

政府效率部的低調消亡，與其成立之初大張旗鼓的各類宣傳形成鮮明對比。政府效率部一度是川普2.0時代的大事件，馬斯克當時仍是川普身邊的鐵桿兄弟，兩人在各場合出雙入對，大力疾呼削減政府支出的重要性，馬斯克還曾把電鋸當作道具，稱自己要鋸斷官僚主義。

馬斯克自誇政府效率部是最透明的組織，宣稱削減了數百億美元的開支，但是由於沒有全面公開帳目，外界並無法核實政府效率部的說法是否為真。

對於政府效率部不復存在，白宮發言人休斯頓（Liz Huston）表示，川普總統減少聯邦政府的浪費、欺詐和濫用行為的承諾不變，將繼續積極努力實現目標。

