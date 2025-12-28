政府春節將發「1.2萬補助金」？事實查核中心說話了

生活中心／李紹宏報導

近期在社群平台湧現多段以「AI 生成畫面」製作的影片，宣稱政府將於2026年春節期間，發放總額達12000元的「長者綜合生活補助」。對此，台灣事實查核中心緊急澄清，該內容純屬虛構，無論中央或地方政府皆無此項計畫！

網傳政府將於2026春節期間，發放12000元補助金，對此，台灣事實查核中心緊急闢謠。（示意圖／資料照）

根據調查，該類影片近期在多個頻道密集流傳，雖然畫面看似正式，但內容高度雷同，且影像有明顯的AI合成特徵。影片中指稱，這筆1.2萬元的補助由「春節慰問金」、「年度物價聯動補助」及「冬季補助」三項津貼組成，試圖透過看似專業的名稱誤導民眾。

事實查核中心表示，經向全台多個縣市政府求證，確定查無網傳之補助項目。事實上，台灣各縣市的春節禮金標準並不統一：

台北市：對象為低收入戶，金額約1000至2000元。

苗栗縣：對象為設籍滿一年的65歲以上長者（原住民55歲），發放金額為1000元。

查核記者強調，目前各地的春節慰問金並無統一規範，金額與對象皆依各縣市自治條例而定，並不存在影片所述的「全國性綜合補助」。

針對此類利用AI技術編造的假訊息，查核中心提醒，民眾若收到類似影片，應先保持警覺，切勿隨意點閱或轉傳。長者如欲確認相關社福津貼，應以當地社會局官網資訊為準，或直接致電相關單位詢問，以免誤信網路謠言而空歡喜一場。

