政府普發民防手冊 卓榮泰：期待全民參與國家安全防衛的手法

行政院長卓榮泰今(25)日赴立法院備詢前受訪。（圖／行政院提供）

國防部19日土起啟動普發「新版全民國防手冊」，但遭酸浪費公弩、可以丟到垃圾桶，內政部長劉世芳昨日反擊，台灣多地震、天災、是多難國家，稱要把民防手冊丟垃圾桶的人是「公主病、王子病」。對此，行政院長卓榮泰今（25）日表示，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，所有內閣同仁跟公務員和所有的國人，都應該一起為國家的安全多做努力。

卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪，媒體詢問，劉世芳稱，質疑民防手冊是「公主病、王子病」，請問院長劉世芳部長用語是否恰當？

卓榮泰回應，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種，政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法，台灣不自外於世界這樣的一個做法。

卓榮泰表示，所有的內閣同仁跟所有的公務員、跟所有的國人應該一起為國家的安全多做努力。他願意從這個方向來為所有的國人一起多多的鼓勵、一起合作。

