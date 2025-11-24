政府普發現金人人領的到 警呼籲：勿再相信不明來電 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

新北市一名張姓女子日前接獲自稱「郵局人員」電話表示，有人冒用她的身分證登記普發現金業務，張女的帳戶因未收到錢，認為是遭人盜領而相信對方，隨後另名「郵局人員」再把電話轉接至165專線，假扮警察的男子指示張女加入一個LINE帳號，並聲稱張女的帳戶急涉洗錢，對方還傳偽造搜索票，要求張女將財產整理好，交給檢察官監管，張女擔心被抓走，竟真的將價值100萬元的現金首飾等交付詐騙集團。

刑事局表示，上述案例就是典型的利用民眾害怕心理進行詐騙，而政府普發現金自11月12日起就陸續發放，11月17日起也開放ATM領取，11月24日開放郵局領現，每個人都可領得到。

如果有民眾尚未領到，請耐心等候或洽銀行、財政部等正當官方管道查詢，勿輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息，檢警單位也不會以LINE傳送公文書或視訊制作筆錄，請民眾多加留意，避免落入詐騙集團陷阱。

刑事局強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。

照片來源：翻攝畫面

