政府普發萬元激勵消費力 餐飲旅宿業者紛出手搶商機

圖說：政府普發萬元，餐飲旅宿業者出手搶商機，漢來美食推抽萬元美食金。（圖片來源：漢來美食提供） 政府普發現金政策已經上路，普發新台幣1萬元將自11月12日起發放，凡於2026年4月30日前符合資格者皆可領取。政策一公布即掀起市場期待，各大餐飲業者紛紛推出優惠搶攻消費商機。餐飲集團漢來美食宣布推出「萬元普發‧全民開動」活動，以回饋會員並延續年底餐飲消費熱度。高雄福華推出「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案，以10,000元吃住一次搞定的優惠吸引旅客， 漢來美食表示，11月12日至12月12日為期一個月，於漢來美食旗下餐廳（宴會廳除外）用餐消費，並使用來美食APP集點，單筆滿2,000元即可獲得抽獎機會一次，有機會抽中「萬元餐飲抵用券」，活動期間消費越多，中獎機率越高，鼓勵會員以美食迎接「普發紅利」。目前漢來美食旗下擁有「島語」、「漢來海港」、「名人坊」、「漢來上海湯包」、「上菜片皮鴨專賣店」、「溜溜」等多個品牌，近年除積極展店布局外，並持續強化會員經濟，集團表示未來將持續優化會員功能，並整合LINE官方帳號服務，打造更便利、個人化的會員體驗，強化顧客與品牌間的連結。

圖說：高雄福華推出「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案，以10,000元吃住一次搞定的優惠吸引旅客。（圖片來源：高雄福華提供） 高雄福華表示，202511月10日至2026年2月13日，每房每晚$10,000元，雙人旅客可入住尊爵套房享受寬敞典雅的居住空間。套房設計講究，擁有獨立客廳、柔軟舒適的臥室及豪華衛浴，窗外高雄城市美景盡收眼底，無論是晨間欣賞日出，或夜晚欣賞城市光影，皆是理想的放鬆空間。入住套房即可享用雙人精緻早餐，搭配當日晚餐或隔日午餐的Smile One雙人尊饗海陸套餐，餐點以新鮮波士頓龍蝦、頂級和牛與特大蛤為主角，佐以手工甜品與創意蔬食前菜，每一口都展現細膩與奢華，讓旅客在舒適的套房與精緻餐飲間同時感受到高品質度假體驗。

漢來美食指出，普發現金政策可望帶動整體餐飲消費力回升，此次活動結合集團數位會員機制，不僅提升消費者參與度，也有助深化顧客經營與品牌互動。「萬元普發‧全民開動」除呼應政府政策，更期望為年底餐飲市場注入活水，讓消費者在享用美食的同時，也能感受回饋加倍的用餐樂趣。高雄福華指出，此次住房專案結合普發一萬元政策，提供旅客高CP值的套房住宿及頂級海陸餐飲體驗，鼓勵民眾走出家門、享受美食與悠閒時光。

