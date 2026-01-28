政府月底發錢了！一早存摺「近4萬入帳」

生活中心／李明融報導

勞動部勞工保險局行事曆顯示，2026年1月將發放多筆款項，今（29）分別發放「勞保年金給付」、「災保年金給付」、「災保失能照護補助」、「勞退月退休金」以及「國民年金保險生育給付」，另外，明天（30日）還有6筆津貼持續發放，請符合補助條件的民眾留意是否成功入帳。

勞保局指出，「勞保年金給付」請領資格主要看年齡和年資，年滿60歲且勞保年資滿15年可領取年金，未滿15年領一次金；法定請領年齡採漸進制，65歲為最終目標，早領會減給，晚領會增給。 若年資不足15年但合併國民年金滿15年，65歲可請領勞保年金；「災保年金給付」（簡稱災保）包含在職期間發生職災導致永久失能（經評估達一定等級）或死亡，且符合相關投保年資與薪資條件者，可由本人或遺屬按月領取。失能年金按失能程度（20%~70%）計算，遺屬年金為平均月投保薪資之50%。

「災保失能照護補助」勞工因遭遇職業災害導致失能，經治療後診斷為永久失能，且符合勞工保險失能給付標準附表所定第1等級或第2等級之「終身無工作能力」失能項目，日常生活中需要專人照護者，可申請失能照護補助，自申請當月起每月發給新臺幣13,083元，最長可領5年；「勞退月退休金」則是年滿60歲，且勞保及勞退年資合計滿15年以上，可選擇月退金；若年資未滿15年者，則應領一次退休金。 若未滿60歲但有嚴重失能，符合特定條件者也可申請。 月退金金額按專戶本金、收益，以平均餘命計算，按季發放；「國民年金保險生育給付」女性被保險人於「保險有效期間」內分娩或早產（含死產），或在加保有效期間「懷孕」並於退保後1年內因同一事故分娩/早產。給付標準按月投保金額一次發給2個月，早產定義為妊娠週數20-37週或體重500g-2500g。需注意5年內申請，且不能領取其他社保生育給付。

【１月30日入帳項目】



產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日



國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日



國民年金保險老年年金給付預定入帳日



國民年金保險喪葬給付預定入帳日



國民年金保險遺屬年金預定入帳日



國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

