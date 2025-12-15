政府服務獎再傳捷報 雲林縣創新共融奪三項殊榮
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】第8屆政府服務獎今（15）日於台北政治大學頒獎，雲林縣表現亮眼，縣府水利處、土庫鎮公所與台大醫院雲林分院三項服務方案榮獲「社會創新共融類」獎，展現縣府跨域整合、民眾參與與偏鄉服務的創新成效，成為六都以外最受矚目縣市，為縣民帶來榮耀與感動。
縣長張麗善親自出席頒獎典禮，向水利處處長許宏博、土庫鎮長陳特凱及台大醫院雲林分院院長馬惠明，以及三個團隊的同仁表達祝賀。張縣長表示，政府服務獎素有「公務界奧斯卡」之稱，獲獎是對團隊專業與創新服務的高度肯定，也是對縣府「以民為本、創新服務」核心價值的最好驗證。
水利處推動的「雲林溪流域創生計畫」透過污水截流、礫間淨化及再生水利用等永續治理工程，成功改善水質、恢復生態，打造兼具步道、親水、觀光與休憩功能的水岸環境。計畫結合論壇、願景工作坊及田野調查，邀請民眾共同行動，並串聯8所國小推動「創意扎根計畫」，融合市集、流動藝術及太平老街文化軸線，帶動地方經濟與文化發展，成為跨域合作與永續治理的典範。
土庫鎮公所「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」則將全鎮打造為「沒有圍牆的圖書館」，串聯學校、補習班、社區日照中心及宗教團體等百餘單位，設置「Bookpanda轉運站」，建立全鎮閱讀無障礙網絡。從校園閱讀活動、夜宿圖書館、二手書交換、市集藝術展覽到親子館及醫療院所，閱讀深入社區每個角落，土庫鎮長陳特凱表示，創新與跨域連結讓閱讀真正成為居民生活的一部分。
台大醫院雲林分院以「打造安全防『婦』網～偏鄉婦幼的靠山」第三度榮獲政府服務獎。計畫整合醫院、診所及相關醫療資源，提供高風險孕產婦預先轉診、新生兒外接及血品智慧調度服務，運用智慧科技補足偏鄉醫療缺口，展現分院作為基層婦幼醫療後盾的關鍵角色。院長馬惠明表示，這是團隊長期投入偏鄉醫療努力的最佳肯定。
張麗善進一步強調，雲林縣此次一舉囊括雙獎，再次證明六都以外縣市也能創造卓越公共服務。水利處的成果已具備向外擴散的條件，與國際夥伴、校園及社區共同打造的成功模式，不僅提供全國河川治理借鏡，也將推廣至國際。土庫鎮與醫院的創新服務則讓社區與偏鄉居民切實感受到政府的溫暖與效率。
行政院副院長鄭麗君於頒獎典禮中表示，政府的責任在於為人民打造有願景的生活，持續朝永續發展邁進。雲林縣三項獲獎服務，以創新、共融與跨域合作展現公共服務新典範，也讓民眾看見政府可以如何真正改善生活，為下一代留下更好的台灣。
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
最浪漫光影盛宴！ 沙鹿嘉年華開幕首日湧入2萬人次
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025沙鹿嘉年華以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獅子會捐贈雷射光療儀 提升澎湖醫療復健品質
國際獅子會300E-2區2025-26年度總監陳建全，秉持「我們服務」之精神，今（15）日率領秘書長及區內各幹部前往澎湖，代表全體獅友捐贈雷射光療儀1台予衛生福利部澎湖醫院復健科，實際行動關懷在地醫療需求，提升澎湖地區復健醫療服務品質。此次捐贈儀式邀請多位澎湖地區獅友共同參與，包括澎湖第八專區主席林自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
〈生活休閒〉台東原民人文和自然生態之旅
台東以原鄉部分和自然風光為主，知本鹿寮工作坊由台東建和部落青年改造閒置老鹿寮而成的青…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
澎湖家扶歲末送暖親子園遊會熱鬧登場 千人不畏低溫齊心響應
本次活動，府會及澎湖各區皆熱情響應，照顧澎湖地區家庭，不分你我，同聲齊喊，「寒冬暖暖 幸福滿滿」、「行動抗貧、 […]觀傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
為長輩健康把關 澎湖吉貝衛生所安排X光檢查
白沙鄉吉貝衛生所今（15）日結合吉貝惜福長青協會，跨海至白沙本島舉辦一場與宗教交流的「肺肺平安-冬季祈福」活動，除安排多位長者胸部X光檢查，並至赤崁龍德宮參拜祈福、韓湘館下午茶及食漁文化介紹外，更帶領島上50多名長輩們至白沙赤崁的農會超市採買、培養他們在日常生活中正確的營養觀念，讓離島上了年紀老人家自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
桃園市社區心理衛生中心打造心願聖誕樹 拍立得照片掛滿祝福暖心登場
桃園市社區心理衛生中心在充滿聖誕暖心氛圍的12月份，結合本市5處社會住宅辦理「聖誕暖心互動活動」，透過趣味闖關、心願小卡及拍立得留影等活動，以更親民、更輕鬆的方式將心理健康的概念帶入社區，陪伴居民在歲末感受支持與溫暖。本月於楊梅一號社宅、中路三號社宅、平鎮一號社宅、八德二號社宅及蘆竹二號社宅等活動現場，桃園市社區心理衛生中心設置象徵祝福與希望的「心願聖誕樹」，邀請住戶在「心願小卡」上寫下願望、給自己加油鼓勵的話語或送給親友的祝福，再將小卡掛上聖誕樹，寄託心意並傳遞正向力量。心衛中心同仁亦自創活潑趣味的「Merry Merry 猜」互動遊戲，與民眾一同挑戰，活動氣氛熱絡。此外，現場也提供拍立得服務，讓民眾即拍即留紀念照片，並可同步上傳分享，將溫暖從線下延伸至線上，讓社區心理衛生中心更深入社區、貼近民眾。衛生局賈蔚局長12月14日至八德二號社宅參與活動，與民眾共同度過愉快又溫馨的聖誕夜。賈局長表示，桃園市目前已成立5處社區心理衛生中心，讓心理健康議題不再遙遠，而是逐漸融入民眾的日常生活。未來衛生局將持續於本市其他地區布建社區心理衛生中心，並以多元形式活動深化社區互動，打造友善、可近性的心理台灣好新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
艋舺龍山寺開放點燈 民眾不畏低溫徹夜排隊
台北市 / 綜合報導 台北市艋舺龍山寺，今（15）日起開放現場排隊點燈，每天限量發放800張號碼牌，吸引不少民眾不畏低溫前往排隊卡位，還有民眾從8號開始就與親友不斷輪班，為的就是要保住第一位，搶得頭香。天還沒亮，大批民眾不分男女老少，不畏冷氣團發威，穿著厚重衣物戴起毛帽口罩，坐在自備的板凳上，一邊排隊一邊聊天，這裡是台北市艋舺龍山寺，每到歲末年終許多人會前往廟宇點燈，替新的一年祈福。今（15）日龍山寺開放現場排隊點燈，早上6點發號碼牌7點開始辦理，一路持續到17日，不少民眾早在清晨就排隊卡位，而排在第一位搶頭香的林小姐，從8號就開始與親友輪班，更是連15年都前來點燈，民眾林小姐說：「大概就從8日開始排，最主要是(點)藥師燈，再來就是平安燈，平安燈就是保平安，全家平平安安。」點燈要點什麼燈？其實大有學問，以龍山寺為例，文昌殿與聖母殿，都可以點光明燈，差別在一個是祈求智慧增長，一個是事業順利，點藥師燈希望能消災延壽，病痛趕快消失不見，財神燈則祈求生意可以興隆，吉祥燈常保安康，平安燈則希望闔家平安。工作人員說：「啊拿了號碼牌。」時間一到工作人員拉開鐵門，民眾紛紛前來領取號碼牌，每天的號碼牌限量800張，每人限領一張，為了求平安保安康，民眾漏夜排隊替家人親友祈福，希望來年順順利利。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台東縣秘書交流協會 募集139袋血液解血荒
由台東縣秘書交流協會主辦的「114年秘書傳愛 點亮台東反詐騙公益活動」，結合台東縣各級民意代表與台東縣警察局共同參與，成功展現公私攜手推動公益的行動力。活動由台東縣秘書交流協會理事長池明華帶領協會成員發起，號召民眾一同參與，將捐血行動與反詐騙宣導結合，透過現場解說與互動方式，協助民眾認識常見詐騙手法自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 29
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 250
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 10 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 4 小時前 ・ 5
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 37
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 13