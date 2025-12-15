政府服務獎再傳捷報 雲林縣創新共融奪三項殊榮

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】第8屆政府服務獎今（15）日於台北政治大學頒獎，雲林縣表現亮眼，縣府水利處、土庫鎮公所與台大醫院雲林分院三項服務方案榮獲「社會創新共融類」獎，展現縣府跨域整合、民眾參與與偏鄉服務的創新成效，成為六都以外最受矚目縣市，為縣民帶來榮耀與感動。

縣長張麗善親自出席頒獎典禮，向水利處處長許宏博、土庫鎮長陳特凱及台大醫院雲林分院院長馬惠明，以及三個團隊的同仁表達祝賀。張縣長表示，政府服務獎素有「公務界奧斯卡」之稱，獲獎是對團隊專業與創新服務的高度肯定，也是對縣府「以民為本、創新服務」核心價值的最好驗證。

水利處推動的「雲林溪流域創生計畫」透過污水截流、礫間淨化及再生水利用等永續治理工程，成功改善水質、恢復生態，打造兼具步道、親水、觀光與休憩功能的水岸環境。計畫結合論壇、願景工作坊及田野調查，邀請民眾共同行動，並串聯8所國小推動「創意扎根計畫」，融合市集、流動藝術及太平老街文化軸線，帶動地方經濟與文化發展，成為跨域合作與永續治理的典範。

土庫鎮公所「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」則將全鎮打造為「沒有圍牆的圖書館」，串聯學校、補習班、社區日照中心及宗教團體等百餘單位，設置「Bookpanda轉運站」，建立全鎮閱讀無障礙網絡。從校園閱讀活動、夜宿圖書館、二手書交換、市集藝術展覽到親子館及醫療院所，閱讀深入社區每個角落，土庫鎮長陳特凱表示，創新與跨域連結讓閱讀真正成為居民生活的一部分。

台大醫院雲林分院以「打造安全防『婦』網～偏鄉婦幼的靠山」第三度榮獲政府服務獎。計畫整合醫院、診所及相關醫療資源，提供高風險孕產婦預先轉診、新生兒外接及血品智慧調度服務，運用智慧科技補足偏鄉醫療缺口，展現分院作為基層婦幼醫療後盾的關鍵角色。院長馬惠明表示，這是團隊長期投入偏鄉醫療努力的最佳肯定。

張麗善進一步強調，雲林縣此次一舉囊括雙獎，再次證明六都以外縣市也能創造卓越公共服務。水利處的成果已具備向外擴散的條件，與國際夥伴、校園及社區共同打造的成功模式，不僅提供全國河川治理借鏡，也將推廣至國際。土庫鎮與醫院的創新服務則讓社區與偏鄉居民切實感受到政府的溫暖與效率。

行政院副院長鄭麗君於頒獎典禮中表示，政府的責任在於為人民打造有願景的生活，持續朝永續發展邁進。雲林縣三項獲獎服務，以創新、共融與跨域合作展現公共服務新典範，也讓民眾看見政府可以如何真正改善生活，為下一代留下更好的台灣。