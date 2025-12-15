「政府服務獎」頒獎 空軍第10空運大隊獲表揚

記者王子昌／臺北報導

行政院國家發展委員會昨日辦理第8屆「政府服務獎」頒獎典禮，公開表揚得獎機關與單位；其中，空軍第6聯隊第10空運大隊以「災害防救、醫療後送、交通運輸、空中增雨、多元任務，無役不與」為主題，榮獲「社會創新共融」獎項肯定，彰顯其不畏艱險、日夜守護、為民服務之精神。

頒獎典禮在國立政治大學公企中心A2國際會議廳舉辦，由行政院副院長鄭麗君頒獎表揚「數位創新加值」及「社會創新共融」等26個得獎機關（構），國防部副部長徐斯儉亦出席。本次評選計有144個機關（構）參獎，第10空運大隊經線上評審及實地訪視2階段評選後，脫穎而出，獲頒「社會創新共融」獎項肯定。

長年以來，第10空運大隊執行人工增雨抗旱造水、重大災害物資運送、外離島調度疏運、空中緊急醫療轉送、國際人道救援，以及海（空）難意外搜索支援等多元任務，成果斐然。近5年執行人工增雨，累積達1837萬噸，近6年支援外離島交通疏運及醫療轉送，分別載運9293人次及服務2226位患者，具體展現其愛民助民精神。

第10空運大隊長汪上校表示，此次榮耀屬於單位每一位默默付出的官兵，即使在艱困環境中，仍發揚大隊任重道遠、堅忍不拔的「駱駝精神」，共同完成每一次任務；未來將持續推動裝備現代化、深化國際合作與專業訓練，完善跨機關整合應變機制，在國家與民眾最需要的時刻，以最快速度升空，成為國人最堅實可靠的空中依靠。

國防部副部長徐斯儉與第8屆「政府服務獎」獲獎官兵代表合影，肯定第10空運大隊執行各項救援與疏運任務的表現，並提供創新服務，達到軍民共融的成果。（記者王子昌攝）

行政院副院長鄭麗君昨日出席第8屆「政府服務獎」頒獎典禮，肯定空軍第10空運大隊建構災害防救及醫療後送網絡。（記者王子昌攝）

空軍第10空運大隊榮獲第8屆「政府服務獎—社會創新共融」殊榮。（記者王子昌攝）