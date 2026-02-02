政府當堅實後盾 守護中小企業資安

記者郭曉蓓／臺北報導

數發部資通安全署偕同經濟部中小及新創企業署、國家資通安全研究院，推出「資安星際指南」、「中小企業基本資安諮詢服務」、「中小企業資安教育訓練影片」等多項措施，期透過跨部會合作，匯聚政府與研究機構能量，為臺灣廣大中小企業打造全方位的資安防護體系，確保數位競爭力不因資安威脅而受損。

資安署昨日指出，中小企業是臺灣經濟的中流砥柱，透過跨機關資源整合，將協助企業逐步建立核心資安防禦能力。針對中小企業普遍缺乏專業資安人才的痛點，資安署與中企署「馬上辦服務中心」合作，建置多管道資安諮詢服務，企業透過智慧客服或撥打專線，即可獲取資安協助、排除基本問題，如遇案情複雜之特殊個案，也將由資安署提供專業建議，落實資安輔導常態化，讓企業在數位化道路上不再孤軍奮戰。

資安署與資安院也合作推出一系列資安教育訓練影片，包含基本資安防護、網路安全管理、電子資料安全、個資概念簡介、系統發展委外安全5大章節；為提升企業參與度，同步推出創新視覺化教材「資安星際指南」系列手冊共計5冊，帶領中小企業按部就班完成資安自我診斷與強化路徑。相關課程與指南已上架中企署「網路大學校」線上平臺，將協助企業建立正確資安意識與實務操作導引，實踐全方位數位防護，由政府當企業堅實的資安護盾，共同守護臺灣數位島嶼的安全。