政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200航班被取消。
航班縮減涉及40座機場，包括亞特蘭大、紐瓦克、丹佛、芝加哥、休士頓和洛杉磯等重要航空樞紐。
由於共和黨與民主黨陷入僵局，尤其在醫療保險補貼上爭執不休，自10月1日預算經費到期以來，聯邦機構逐漸停擺。許多政府雇員，包括重要的機場人員，不是無薪工作，就是被迫休假在家，等待這場危機結束。
根據航班追蹤網站FlightAware，今天預計取消航班已超過1200架次。航空數據公司Cirium表示，目前約3%美國航班遭取消，94%準時起飛。
法新社分析數據，受影響最嚴重的機場包括亞特蘭大的哈茲菲爾德-傑克森（Hartsfield-Jackson）、芝加哥歐海爾（O'Hare）、丹佛與鳳凰城等機場。
美國航空公司（American Airlines）執行長伊索姆（Robert Isom）接受CNBC訪問時表示：「這真讓人沮喪。我們不應該走到這一步。」
根據FlightAware，昨天有超過6800班美國航班延誤、約200班取消，旅客在安檢口前排起人龍。
美國聯邦參議院今天預計第15次試圖批准眾議院通過的短期撥款法案以重新啟動政府，但預料將如前14次一樣失敗。（編譯：徐睿承）1141108
其他人也在看
因應政府關門全美航班縮減4% 國際線暫未受影響
美國政府創下關門最久的紀錄，導致聯邦航空署FAA以航空管制安全為由，下令從7日起，全美40座主要機場減少4%的航班運作，以芝加哥、亞特蘭大、丹佛與達拉斯等主要機場受到影響最大。雖然國際航班未受波及，但政府若持續關門，隨著感恩節假期即將到來，航班延誤情況恐怕會更頻繁。公視新聞網 ・ 13 小時前
券商晨訊台股投資建議摘要 (1) 2025年 11月 7日
【統一證券】台股2萬8得而復失，短線上面臨漲多，季線正乖離過大的牽引問題，加上短期技術指標轉弱，台股將進入高檔震盪整理。AI投資閉環引發資產泡沫言論頻頻，加上美國政府持續關門，對短期資金流動性造成干擾，指數高檔震盪之際，影響投資人情緒。操作上建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、散裝、成衣製鞋及內需消費等。【國票證券】雖AI供應鏈股價漲多時容易引發估值偏高等疑慮，然綜觀整體產業，相關個股營運展望仍相對正向且明確，在扎實基本面支撐下有利股價上漲，至於選股方面考量四大CSP廠財報普遍正向，其中亞馬遜更是相對優異，故建議可以其協力廠作為操作標的。亞馬遜宣布與OpenAI簽署破百億美元協議，加上先前宣布將擴大全年資本支出金額，為相關供應鏈營運增添額外動能。中央社財經 ・ 1 天前
【歐股盤後】憂AI泡沫科技股賣壓重 收黑
（中央社台北2025年11月8日電）投資人憂心人工智慧（AI）泡沫化，加劇科技股賣壓，加上經濟數據疲軟和美國政府持續停擺，歐洲股市今天收黑。倫敦FTSE 100指數下跌53.21點或0.55%，收在9682.57點。法蘭克福DAX指數下跌164.06點或0.69%，收在23569.96點。巴黎CAC 40指數下跌14.59點或0.18%，收在7950.18點。中央社財經 ・ 1 天前
AI引爆企業裁員潮 台股起跌點開始？
大盤今天續跌，美股短線也走弱，科技廠加碼 AI，這代表 AI 趨勢沒退燒。但短線盤勢漲太快，估值過熱過高，加上美國政府關門，已創下最長紀錄。AI 巨頭舉債投資，損害現金流，法院可能判決，對等關稅違法，還有企業裁員人數激增。種種利空加起來，當前氣氛，股市確實具備修正的空間。 台股鉅亨網 ・ 17 小時前
政府關門進入第38天！全美航班大亂 運輸部長：削減架次恐上看20%
綜合美媒報導，FAA於美東時間7日宣布，包括亞特蘭大、舊金山、休士頓、華盛頓及紐瓦克在內的8座機場將延誤航班，同時要求航空公司在全美40個主要機場削減4%的航班，約700架次受到影響。此一比例預計將於14日前上升至10%。截至當日下午，全美已有超過4000架次航班延誤。FAA續...CTWANT ・ 17 小時前
赴美注意！政府關門37天「機場砍10%航班」！ 空中交通持續混亂
即時中心／林耿郁報導美國政府史上最長停擺危機持續延燒，因空中交通管制員人力嚴重不足，川普政府已下令自7日起，縮減全美主要機場航班班次，迫使各大航空公司緊急改動排班；目前只有美國國內線受到影響，後續是否會影響國際線航班則仍是未知數。民視 ・ 1 天前
記憶體缺貨潮大添柴火！創見Q3財報亮眼今直衝漲停 外資狂砸2.23億買進千張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體模組暨消費電子產品大廠創見資訊，今（7）日股價表現開高走高，開盤不到5分鐘就直衝漲停板，動能相當強勁，終場股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「這原因」全球央行瘋搶黃金 金價再衝破4000美元
黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。由於美國政府關門，每月的非農就業報告延後發布，交易員轉而關注民間部門的數據，以判斷聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。數據顯示，11月密西根大學消費信心指數，由10月的53.6...CTWANT ・ 15 小時前
美政府關門38天破紀錄 「航管人力不足」航班最多恐削減10%
美國聯邦政府停擺打破美國政治史上最長紀錄，即將邁入第38天。由於航管人力不足，美國聯邦航空總署（FAA）發布緊急命令，自美國東部時間7日上午6點（台灣7日晚間7點）起，實施航班削減4%的管制措施，並預中廣新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰轉中颱逼近 稻作未熟台東農民盼老天垂憐
颱風鳳凰逐漸逼近台灣，今天上午台東農民趁著好天氣趕到田裡加強防颱措施，但二期稻尚有大部分未成熟無法搶收，農民盼老天垂憐能躲過災情。台東區農改場呼籲農友強化防範措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠
豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...聯合新聞網 ・ 1 天前
萬海照春輪成功救援2名海上落水者 航行太平洋東部接美海岸防衛隊通報
萬海航運所屬照春輪(WAN HAI A19)2025年11月6日航行於太平洋東部海域途中，成功救起兩名漂流於海面的落水者。兩名獲救人員分別為瓜地馬拉籍與厄瓜多爾籍，目前身體狀況均屬穩定。太報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 15 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 6 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 15 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前