政府發紅包了！符合資格「爽領10萬」、連13個月直接入帳 2026新制懶人包
新的一年即將到來，衛福部公布自2026年1月起多項攸關民眾權益的重大新制。自明年1月起，從育兒、長照到弱勢補貼全面「加碼」，包括國保生育補助每胎加碼至10萬元、針對低收、中低收入戶與弱勢家庭，連續13個月加發生活補助，預計受惠人數達百萬人。
重點一：生養補助大幅加碼 弱勢族群再發生活金
為強化社會韌性，政府編列預算針對弱勢族群提供長達13個月的加發補助。自115年1月起，低收入戶及中低收入戶每月分別加發1,000元與750元；一般弱勢家庭（收入為最低生活費1.5倍至2.5倍者）每月也將加發500元，受惠人數合計超過100萬人。
在育兒支持方面，國保生育給付迎來大紅包。115年元旦起，國保被保險人或未參加社會保險的新生兒生母，分娩或早產每胎可請領10萬元生育補助，雙胞胎以上按比例增給，預計每年有約2萬名新手媽媽受惠。
看更多：2026元旦發錢 了！平日國旅補2千、還有200萬人可領1,200元 發錢省錢懶人包
重點二：長照3.0啟動 全台74萬人受惠
政府正式邁入「長照3.0」時代，除延續原長照2.0服務外，特別擴大照顧對象。新制將「全年齡失智且失能者」及符合健保PAC（急性後期整合照護）計畫且長照需要達2級以上者納入給付範圍，預計74.5萬人受惠。
此外，針對獨居老人，衛福部將與內政部合作，預計分年訪視70萬人，提供送餐、分級關懷與緊急救援裝置。
看更多：2026新福利！這縣市敬老金翻4倍 滿70歲還「免繳健保費」
重點三：健康篩檢與疫苗新制同步上路
國健署自115年起新增45至74歲民眾終身一次免費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，預計逾60萬人受益，有助於預防胃癌。
防疫方面，115年1月1日起開放6個月以上全民接種新冠疫苗；而65歲以上長者之肺炎鏈球菌疫苗則轉換為20價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV20)單劑接種，簡化流程並提升保護力。
2026新制一覽表
類別
項目
補助金額／政策內容
受惠或影響對象
低收入戶
每人每月加發1,000元(連續13個月)
54.5萬人
中低收入戶
每人每月加發750元(連續13個月)
(併入上述)
一般弱勢家庭
每人每月加發500元(連續13個月)
54萬人
生育紅包
每胎補助提高至10萬元
約2萬人
長照3.0
納入失智失能/PAC者，擴大給付對象
74.5萬人
獨居老人
擴大訪視關懷、送餐、緊急救援裝置
70萬人
胃癌預防
45-74歲歲終身1次免費幽門桿菌檢測
逾60萬人
健保住院自付
單次上限:5.7萬元、全年上限:9.5萬元
約1.1萬人
投保金額調整
國保:月投保調至21,103元、健保下限:29,500元
國保與健保投保者
肺炎鏈球菌
65歲以上長者改採20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）單劑
65歲以上
資料來源:衛福部
看更多：50歲只有500萬？阮慕驊曝「終極翻倍術」 15年滾出1500萬退休金
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／衛福部
更多健康2.0報導
退休金準備好了嗎？勞保年金最新精算報告顯示：勞保恐在「這年」破產
「數位導入」4大民生痛點 優化對民服務！政府推動人本數位新模式
機車考照筆試大改版！1/30起改為50題選擇題 考「這舉動」是否違規
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 579
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 6
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 606
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 6
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 20 小時前 ・ 9
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 15 小時前 ・ 22
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 142
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 505
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 14 小時前 ・ 2
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 86
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前 ・ 8
2026台北車展｜Mitsubishi XForce三車型、售價79.9萬起，品牌復興就靠你了！
主打小型休旅市場，鎖定年輕家庭與首購族群，以實用、耐用與高性價比作為核心訴求，全新跨界休旅XForce不僅是一款新車，更是Mitsubishi近年產品重整後的重要戰略節點。如今，在2026台北車展XForce也正式在台發表上市，對比先前所開出的樂享版79.9萬與酷享版84.9萬元預接單價，不僅原酷享版售價調降2萬元，還新增頂規84.2萬的狂享版車型，展現 Mitsubishi 想以親民門檻拉近與消費者距離的企圖，在競爭激烈的國產休旅市場中，向車迷傳達品牌「回歸SUV本質」的決心。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 7
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 7
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 160
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 110
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1059
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 96