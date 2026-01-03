政府發紅包了！符合資格「爽領10萬」、連13個月直接入帳 2026新制懶人包

新的一年即將到來，衛福部公布自2026年1月起多項攸關民眾權益的重大新制。自明年1月起，從育兒、長照到弱勢補貼全面「加碼」，包括國保生育補助每胎加碼至10萬元、針對低收、中低收入戶與弱勢家庭，連續13個月加發生活補助，預計受惠人數達百萬人。

重點一：生養補助大幅加碼 弱勢族群再發生活金

為強化社會韌性，政府編列預算針對弱勢族群提供長達13個月的加發補助。自115年1月起，低收入戶及中低收入戶每月分別加發1,000元與750元；一般弱勢家庭（收入為最低生活費1.5倍至2.5倍者）每月也將加發500元，受惠人數合計超過100萬人。

廣告 廣告

在育兒支持方面，國保生育給付迎來大紅包。115年元旦起，國保被保險人或未參加社會保險的新生兒生母，分娩或早產每胎可請領10萬元生育補助，雙胞胎以上按比例增給，預計每年有約2萬名新手媽媽受惠。

看更多：2026元旦發錢 了！平日國旅補2千、還有200萬人可領1,200元 發錢省錢懶人包



重點二：長照3.0啟動 全台74萬人受惠

政府正式邁入「長照3.0」時代，除延續原長照2.0服務外，特別擴大照顧對象。新制將「全年齡失智且失能者」及符合健保PAC（急性後期整合照護）計畫且長照需要達2級以上者納入給付範圍，預計74.5萬人受惠。

此外，針對獨居老人，衛福部將與內政部合作，預計分年訪視70萬人，提供送餐、分級關懷與緊急救援裝置。

看更多：2026新福利！這縣市敬老金翻4倍 滿70歲還「免繳健保費」

重點三：健康篩檢與疫苗新制同步上路

國健署自115年起新增45至74歲民眾終身一次免費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，預計逾60萬人受益，有助於預防胃癌。

防疫方面，115年1月1日起開放6個月以上全民接種新冠疫苗；而65歲以上長者之肺炎鏈球菌疫苗則轉換為20價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV20)單劑接種，簡化流程並提升保護力。

2026新制一覽表

類別 項目 補助金額／政策內容 受惠或影響對象 低收入戶 每人每月加發1,000元(連續13個月) 54.5萬人 中低收入戶 每人每月加發750元(連續13個月) (併入上述) 一般弱勢家庭 每人每月加發500元(連續13個月) 54萬人 生育紅包 每胎補助提高至10萬元 約2萬人 長照3.0 納入失智失能/PAC者，擴大給付對象 74.5萬人 獨居老人 擴大訪視關懷、送餐、緊急救援裝置 70萬人 胃癌預防 45-74歲歲終身1次免費幽門桿菌檢測 逾60萬人 健保住院自付 單次上限:5.7萬元、全年上限:9.5萬元 約1.1萬人 投保金額調整 國保:月投保調至21,103元、健保下限:29,500元 國保與健保投保者 肺炎鏈球菌 65歲以上長者改採20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）單劑 65歲以上

資料來源:衛福部

看更多：50歲只有500萬？阮慕驊曝「終極翻倍術」 15年滾出1500萬退休金

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／衛福部

更多健康2.0報導

退休金準備好了嗎？勞保年金最新精算報告顯示：勞保恐在「這年」破產

「數位導入」4大民生痛點 優化對民服務！政府推動人本數位新模式

機車考照筆試大改版！1/30起改為50題選擇題 考「這舉動」是否違規



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章