政府發錢了！國民年金保險生育給付、喪葬給付今入帳

根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，今（15）日是國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付預定入帳日，符合資格且有申請的民眾記得刷存摺確認。此外，月底前還有16筆津貼陸續發放。

國民年金保險生育給付 。（資料照／中天新聞）

國民年金保險生育給付，為國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金的生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付，也就是3萬9522元，如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

廣告 廣告

勞保局說明，國民年金保險喪葬給付金額為被保險人死亡時之國民年金月投保金額的5個月給付。以2023年1月起的月投保金額1萬9761元計算，一次性給付金額為9萬8805元。申請資格方面，被保險人需在國民年金加保期間（65歲前）死亡，且必須由支出殯葬費用的人提出申請。若被保險人在國保退保期間或65歲以後死亡，因非屬國保被保險人身分，則無法請領此項給付。勞保局特別提醒，國民年金保險喪葬給付設有5年請求權時效，必須在被保險人死亡次日起的5年內提出申請，逾期將不予給付。

根據勞保局行事曆顯示，1月待發放的各項補助如下：

1月20日：農民月退休儲金入帳日、老農津貼入帳日

1月22日：國民年金保險生育給付預定入帳日

1月23日：國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日、國民年金保險原住民給付預定入帳日

1月29日：勞保年金給付預定入帳日、災保年金給付預定入帳日、災保失能照護補助預定入帳日、勞退月退休金(首發案)預定入帳日、國民年金保險生育給付預定入帳日

1月30日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日、國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日、國民年金保險老年年金給付預定入帳日、國民年金保險喪葬給付預定入帳日、國民年金保險遺屬年金預定入帳日、國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

延伸閱讀

羨慕！高鐵公司「總獎金」達歷年新高 2/6發年終3.4個月

年輕人追捧復古風潮！蘋果iPhone 4價格飆60倍

5生肖立春蹦上財運巔峰！肖豬邊玩邊賺、肖馬橫掃四方