政府發錢了！彰化市70歲以上長輩今領6千元禮金

彰化市春節敬老禮金今（29）日發放，共有3萬1911名長者受惠，每人可領取6000元，總發放金額高達1億9146萬6000元，創下全國最高紀錄。符合資格的長者記得刷存摺確認。

彰化市春節敬老禮金今（29）日發放 。（示意圖／中天新聞資料照）

本次敬老禮金採取兩種發放方式，多數長者選擇「匯款轉帳」，款項已於今天撥入指定帳戶，無論郵局或銀行皆可領取。另有約7000多人選擇「現場領現」方式，親自到場領取現金。領取資格為年滿70歲（民國45年以前出生者）且設籍彰化市滿6年以上的長者。

廣告 廣告

為了準備現場發放作業，彰化市公所備妥4330萬元現金，並動員200名人力化身「人肉點鈔機」，將鈔票一一裝入紅包袋中。彰化市長林世賢表示，彰化敬老禮已邁入第29年，雖然市庫並不寬裕，但他寧可節省其他開支，也要堅守這項近30年的福利承諾，讓長輩們感受到專屬的溫暖與尊重。

延伸閱讀

網購「小型焚化爐」燒垃圾省錢？恐關5年＋併科1500萬罰鍰

全家2門市測試販售「用撈的」溏心蛋！7-11推免剝殼水煮蛋

日本三陸外海晚間規模5.1強震！ 最大震度初判3級