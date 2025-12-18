政府發錢了！一早醒來「2津貼」入帳 還有13筆錢接力發到月底

生活中心／施郁韻報導

今是農民月退休儲金、老農津貼預定入帳日。（圖／資料照）

根據勞動部勞保局行事曆公告，12月陸續發放多筆給付補助，包括國民年金保險生育給付、勞保年金給付、勞退月退休金等，今（19）日是農民月退休儲金、老農津貼預定入帳日，符合資格者記得刷存摺確認。

老農津貼為了照顧長期從事農漁業工作的農民及漁民，由勞保局將老農津貼撥入個人所屬基層農會、漁會信用部或郵局開設的帳戶。

符合資格如下，包括年滿65歲國民、在國內設有戶籍，申領時參加農保且年資合計15年以上者，可領取全額津貼新台幣8110元；若103年7月17日前已參加農保且持續加保，於申領時加保年資合計6個月以上未滿15年者，可領取半額津貼4055元。

農民退休儲金是參考勞工退休金制度，鼓勵農民儲蓄，由農民和政府共同提繳退休儲金，並在勞保局設立農民退休儲金個人專戶，提繳的本金及累積收益總金額，將於農民年滿65歲時開放按月領回。農業部自110年開辦農民退休儲金，農民退休生活保障從原本的老農津貼，新增農退儲金，提升為雙層保障；農民輔導司曾舉例試算，若從農民退休儲金110年開辦時就提繳10%，加計老農津貼，於114年滿65歲退休時，可月領破萬元。

◆12/19

農民月退休儲金入帳日

老農津貼入帳日

◆12/24

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

◆12/30

勞保年金給付預定入帳日

災保年金給付預定入帳日

災保失能照護補助預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

◆12/31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日



