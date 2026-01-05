政府發錢了！租屋補貼最高5000元 申請人數破突9萬 最快入帳時間曝光

財經中心／王文承報導

為減輕租屋族負擔，桃園市政府住宅發展處積極配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，全力加緊審核資格中，補貼款項預計於115年1月16日前陸續撥款入帳（示意圖／資料照）

為減輕租屋族負擔，桃園市政府住宅發展處積極配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，全力加緊審核資格中，補貼款項預計於115年1月16日前陸續撥款入帳，申請符合資格民眾可留意存摺摘要，並透過專案網站掌握最新進度。

租屋補貼5000元 入帳時間曝



桃園市政府住宅發展處表示，115年度因執行新制轉換並納入舊案帶入審查機制，案件量眾多，申請案已高達9萬3,000餘件，目前已核准約8萬件，其餘案件加速審理中；補貼金額將依據申請人條件如中低收入戶、單身或育有未成年子女等有所區別，每月每戶發放2,400元至5,000元不等，並按弱勢身分別計算加碼補助，申請者可至「300億元中央擴大租金補貼專案官方網站」查詢，若審核狀態顯示為「案件符合補貼資格」，款項將於1月16日前完成入帳。

廣告 廣告

住宅處進一步說明，凡114年已申請通過，今年度仍符合補貼條件之案件，系統會自動將資料帶入115年度審查程序，由於年度審查案量龐大，內政部國土管理署己陸續分批將案件送至審核系統，市府將全力配合加速行政作業，確保在審查通過後能儘速銜接撥付，保障民眾權益。

住宅處提醒，所有申請資格、補助條件及相關規範，均以中央最新公告內容為準，若對進度或資格有任何疑問，可多加利用「300億元中央擴大租金補貼專案問與答」專區，或電洽內政部國土管理署諮詢服務專線，亦可撥打桃園市政府住宅發展處專線進行洽詢。

更多三立新聞網報導

你領到平均值？全球城市月薪大洗牌！台北工資以「這數」超車北京、上海

台南隱藏版地標！這家店「招牌」紅到日旅客搶拍 當地人揭驚人真相

她打開地圖秒鼻酸！Google拍到「不該出現的身影」 催淚故事曝震驚萬人

從小喝到大！她問麥香奶茶藍、黃瓶「味道差別」 官方答案驚呆眾人

