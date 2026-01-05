政府發錢了！縣長親自宣布「父母最高領10萬」 資格一次看

生活中心／劉宇鈞報導

雲林縣政府5日召開「孩子是寶、三胎最好-雲林縣生育補助第三胎加碼至10萬元」記者會。縣長張麗善宣布，父母任一方生產前設籍雲林滿八個月，生產後於雲林登記的寶寶，第三胎生育獎勵金提高至10萬元，鼓勵二寶家庭勇敢迎接第三胎，期待為雲林、也為台灣催生。

縣長張麗善指出，去年全國新生兒跌破11萬人，少子化與人口結構問題失衡日益嚴峻，已成為國安危機。縣府於龍年、小龍年推出「萬寶龍計畫」鼓勵生育。今年推動「孩子是寶、三胎最好-雲林縣生育補助第三胎加碼至10萬元」，催生第三胎。她呼籲年輕朋友把握適婚、適育年齡，及早生育、安心生養。

張麗善表示，「萬寶龍計畫」，截至去年底順利迎接1萬1401名新生兒，縣府共投入約7億2千萬元生育鼓勵經費。而從出生胎次比例分析，第一胎約占54.7%、第二胎32.6%，但第三胎僅9.1%、第四胎更降至2.5%。盼通過「孩子是寶、三胎最好」提升第三胎生育比例，讓國內人口再次逆轉為正成長，改善世代更替水準。

張麗善進一步說明，縣府在經費有限的情況下，仍維持第一胎、第二胎各3萬元生育補助，第三胎起加碼至10萬元，並提供3大包尿布作為新生兒見面禮，感謝媽媽辛勞、歡迎新生命到來。她期盼透過實質鼓勵，讓第三胎生育比例能逐步向第二胎32.6%的水準邁進。

社會處長林文志提到，少子化不僅是家庭問題，更是國安問題。中央政府今年起已將每胎生育補助提高至最高10萬元，不論是否參加勞保、農保、軍公教或國保，皆可申請。雲林縣政府則進一步針對第三胎加碼補助至10萬元，這項補助不會與中央補助互斥，是可疊加請領，中央與地方的補助都可領到。

林文志說，若第三胎生育比例能提升至10%，約可增加400名新生兒；若達12%至15%，更可增加至600名，對地方人口結構將帶來正面影響。

林文志也說，縣府除了催生寶寶外，也積極布建托嬰中心及幼兒園幼幼班，讓家長可以放心生、安心養。目前縣內準公共托嬰中心有15家（可收677名幼兒）、公設民營托嬰中心有8家（可收222名幼兒），合計23家（共可收托899名幼兒）。

未來，縣府將再持續建設11間公設民營托嬰中心（可增加收托386名幼兒），屆時雲林縣的整體量能可望達到準公共托嬰中心15間及建設民營托嬰中心19間，總收托量可達1,285名幼兒，全面提升在地家庭的育兒支持。縣府在居家托育人員的媒合也推出「托育媒合一點通line@」線上托育媒合平台及「獎勵擔任居家托育人員計畫」，讓想要將寶貝送托由居家托育人員照顧者有更多元的選擇。

社會處強調，縣府將持續從生育、托育到教養多面向提供支持，打造友善育兒環境，減輕育兒負擔。與家庭攜手面對少子化挑戰，讓家長「勇敢生、政府一起養」，讓孩子成為雲林最珍貴的寶。

