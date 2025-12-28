政府發錢了！買「這台神級家電」最高補貼6000 元旦準時開跑

想省荷包的民眾請設好鬧鐘！屏東縣去年補助家用廚餘機，經費短短一周被「秒殺」。屏東縣政府宣布，「115年家用廚餘機補助計畫」將於明年1/1正式開辦。凡設籍屏東縣民眾，購買符合規定廚餘機，最高可領取6,000元補助。鑑於今年競爭激烈，有需求的民眾要手刀申請，以免向隅。

補助每戶40% 發票日期是關鍵

屏東縣長周春米日前表示，廚餘機補助政策推動以來好評不斷，首波300萬經費曾創下一周用罄紀錄，後續加碼至1,200萬也全數額滿，顯示「廚餘源頭減量」已是現代家庭所需的電器產品。

115年度的補助計畫將於明年1/1起至3/31受理。民眾需特別注意，購買發票的開立日期必須落在這段期間內才符合資格。補助金額依發票實際支付金額（扣除折價券、紅利後）補助40%，每戶最高補助6,000元，每戶限申請1台。

新增線上申請 避雷「3大重點」免退件

為了讓民眾申請更便利，屏東縣環保局今年特別新增「網路申請」管道，民眾不必再跑郵局或親送。另外，民眾應注意以下事項，以免被退件：

鎖定機型：

僅補助「生物分解型」或「乾燥處理型」廚餘機。





照片規範：

需檢附2張彩色照片，一張為使用前（廚餘放入機內），另一張為處理後（呈現乾燥或分解後狀態，且需看得到機器內部），切勿只拍機器外觀。





資格限制：

114年度已獲得補助的家戶，不得重複申請；公司行號亦不適用。

屏東縣環保局強調，補助預算有限，將依申請順序審核，網路申請至3/31日24時止（親送至當日下午5時）。相關連結可至屏東縣環保局官網或「屏東環保GO」臉書查詢。

【115年屏東廚餘機補助申請小檔案】

申請期間：115年1月1日 ～ 115年3月31日

補助金額：購買金額40%，最高6,000元。

申請資格：設籍屏東縣縣民（每戶限1台）。





申請方式

屏東縣家用廚餘機補助將從2026年元旦起開跑。（圖/屏東縣環保局提供）

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供．屏東縣環保局

◎ 資料來源／屏東縣環保局

