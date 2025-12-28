政府發錢了！7.2萬人可拿1.1萬元「這天」入帳 領取資格曝

生活中心／游舒婷報導

政府農曆年前發紅包了！財政部指出，2024年度綜所稅第3批將於2026年1月20日撥款，這批符合退稅資格的件數約7.2萬件，金額估達8.5億餘元，如果使用指定存款帳戶，退稅款項將於1月20日後會直接匯入指定帳戶。

2024年度綜所稅第3批將於2026年1月20日撥款。（示意圖／資料照）

2024年度綜所稅第三批退稅入帳日

2024年度綜所稅共分成3批退稅，分別於7月、10月和明年1月20日，2026年1月20日這批的退稅對象包括申報繳稅、不繳不退交查核定、逾期申報案件。這批符合退稅資格的件數約7.2萬件，金額估達8.5億餘元，平均每人可拿1.1萬元。

如何領取退稅？

為便利退稅款的領取，財政部有2種退稅方式：

◎利用存款帳戶退稅：

只要在綜合所得稅電子結算申報繳稅系統、稅額試算服務線上登錄回復系統、稅額試算退稅確認申報書或人工填寫結算申報書「利用存款帳戶退稅」欄位上，填妥存款帳戶資料，國稅局就會在退稅日直接將應退稅款轉帳撥入指定的存款帳戶，既方便又安全。

要注意的是，非以個人名義開立之存款帳號，不得利用該帳戶辦理退稅。

沒有登記退稅帳號怎麼辦？

◎未利用存款帳戶退稅或退稅款無法轉入存款帳戶者：

國稅局會直接寄送退稅憑單（支票）或退稅通知，受退稅人收到國稅局填發之退稅憑單，如有劃線者，應於兌領期限內利用金融機構或郵局的存款帳戶提出交換；如未劃線者，受退稅人可攜帶退稅憑單及國民身分證、私章持向憑單正面所列付款單位領取現金。

退稅也有詐騙？

此外，國稅局提醒，國稅局不會要求納稅義務人至自動提款機前操作或輸入任何資料，納稅義務人如接獲電話通知退稅時，應先向戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處洽詢，以免受騙。

