政府發錢啦！「小孩符合資格」每年生日領6000元，申請方法、條件一次看

少子化議題持續發燒，各地方政府紛紛推出育兒補助政策搶救生育率。嘉義縣梅山鄉公所為減輕家長育兒負擔，近日宣布推出「兒童生日禮金」補助措施，凡設籍梅山鄉滿１歲至３歲兒童，每年生日可申請6,000元禮金。此項政策自1/19起開始受理申請，為當地幼兒家庭帶來實質經濟支援。

嘉義梅山兒童生日禮金6000元

梅山鄉公所透過臉書正式公布「梅山鄉兒童生日禮金補助」新制度，表示設籍梅山鄉年滿１歲至滿３歲的兒童，每年生日當天都能領取6,000元禮金。

兒童生日禮金申請資格及文件

兒童生日禮金發放對象須符合特定條件，申請資格包括兒童設籍梅山鄉且年滿１歲至３歲，兒童及其父母一方或監護人須連續設籍滿１年以上。符合資格的家長可至梅山鄉公所社會課或各村辦公處辦理申請手續。申請時需準備以下文件：

１、申請人身分證

２、印章

３、金融機構存簿影本

４、最近１個月戶籍謄本或戶口名簿

嘉義梅山生育補助成效

根據《中央社》報導，梅山鄉長林俊謀指出，梅山鄉自2023年開始發放生育補助，初期標準為１胎１萬元、２胎２萬元、３胎以上５萬元。2024年大幅提高補助金額，調整為１胎發放３萬元、２胎發放６萬元、３胎以上發放10萬元。這項政策帶來良好效果，梅山鄉2024年新生兒人數從2023年的76人上升至107人，增加31人。

新生兒數量下滑促成新政策

然而，受到少子化趨勢持續影響，2025年梅山鄉新生兒人數又下降至71人。為持續鼓勵年輕夫妻生育並減輕育兒經濟負擔，鄉公所決定新增「兒童生日禮金」項目，協助家長支付奶粉、尿布、副食品等育兒必需品費用，提供更全面的育兒支持。

