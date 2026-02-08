政府發錢每份500元！60萬份運動幣登記倒數 16歲以上都可抽

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

宣布常態化發放的「運動幣」適用對象擴大至16歲以上國民，今（8）日24時止是登記抽選的最後期限，提醒尚未完成登記的符合資格民眾務必把握時間，前往官網填寫資料以參加隨後的公開抽選。

運動幣今日申請截止，將在2月12日以直播方式進行公開抽籤。（圖／運動部提供）

符合年齡資格的民眾，需進入「動滋網」官方網站，於登記頁面填寫姓名、身分證字號、出生年月日及聯絡電話等資訊，完成驗證後即可獲得抽籤資格。運動部預計將在2月12日以直播方式進行公開抽籤，依身分證末碼抽出60萬份、每份500元，中籤結果將透過簡訊通知。

民眾可於2月12日抽籤當日即時收看直播，或在2月13日上午10時起至官網查詢結果。中籤者需登入系統領取運動幣電子錢包，並透過簡訊驗證後取得QR Code。為確保使用安全，系統採動態QR Code設計，每小時會更換一次。

本年度運動幣的使用期限自3月1日上午10時起，持續至12月31日24時止。不限使用次數，民眾可於全國各合作之實體店家及線上平台進行消費抵用。運動部呼籲符合資格者把握今日最後登記時間，逾期將無法參與本次抽籤活動。



