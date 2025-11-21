政府發錢！機車族「符合資格」可領到3500元，名額即將額滿快把握

為提升機車駕駛安全意識並培養正確駕駛習慣，各地方政府紛紛推出機車駕訓補助政策。嘉義市政府今年再度加碼推動全額補助方案，除了交通部公路局原有的1,300元補助外，市府額外補足差額，讓符合條件的市民最高可領取3,500元津貼，享有完全免費的機車駕訓課程。隨著名額即將額滿，有意參訓的民眾需把握最後機會。

嘉義市機車駕駛訓練加碼補助

嘉義市政府表示，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例占總事故近８成，且肇因多以「未依規定讓車」及「違反號誌管制」為主。市長黃敏惠強調，交通事故不僅危及生命，更對家庭造成無法彌補的傷痛，市府全力支持機車駕訓補助計畫。今年除交通部公路局補助每名市民1,300元外，市府再加碼補足差額，讓參訓市民享有「全額補助」優惠。

嘉義市機車駕訓補助3500元

根據交通部委託陽明交通大學研究分析，參加機車駕訓者較未受訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%，顯示機車駕訓確實能有效提升用路安全。經統計，嘉義市地區機車駕訓費用約3,200元至3,500元，市府期望透過補助措施降低民眾負擔，提升駕駛安全，讓每一次上路行駛都更安心。

駕訓補助加碼410個名額

嘉義市政府推動機車駕訓補助計畫以來，深獲市民熱烈響應。原2025年度補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多市民參訓、提升用路安全，嘉義市政府特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多市民能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。

機車駕訓班內容與申請資格

交通處長許啟明補充，駕訓課程包含６小時學科訓練（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各２小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練於安全場地中指導，讓學員能掌握安全騎乘要訣。



凡自2025/1/1至12/31止，於嘉義縣及嘉義市合法設立之機車駕訓班參訓並考取機車駕照之嘉義市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助。原900位名額已全數額滿，新增410位名額即日起開放申請，歡迎市民朋友把握機會踴躍報名。

▲嘉義市機車駕訓補助3,500元。（圖片來源：嘉義市交通處）

嘉義市交通處

網址：https://traffic.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx

