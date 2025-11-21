政府發錢！機車族「符合資格」可領到3500元，名額即將額滿快把握
為提升機車駕駛安全意識並培養正確駕駛習慣，各地方政府紛紛推出機車駕訓補助政策。嘉義市政府今年再度加碼推動全額補助方案，除了交通部公路局原有的1,300元補助外，市府額外補足差額，讓符合條件的市民最高可領取3,500元津貼，享有完全免費的機車駕訓課程。隨著名額即將額滿，有意參訓的民眾需把握最後機會。
嘉義市機車駕駛訓練加碼補助
嘉義市政府表示，依據近年交通事故資料統計，機車事故比例占總事故近８成，且肇因多以「未依規定讓車」及「違反號誌管制」為主。市長黃敏惠強調，交通事故不僅危及生命，更對家庭造成無法彌補的傷痛，市府全力支持機車駕訓補助計畫。今年除交通部公路局補助每名市民1,300元外，市府再加碼補足差額，讓參訓市民享有「全額補助」優惠。
嘉義市機車駕訓補助3500元
根據交通部委託陽明交通大學研究分析，參加機車駕訓者較未受訓者違規風險降低59%，肇事風險降低36%，顯示機車駕訓確實能有效提升用路安全。經統計，嘉義市地區機車駕訓費用約3,200元至3,500元，市府期望透過補助措施降低民眾負擔，提升駕駛安全，讓每一次上路行駛都更安心。
駕訓補助加碼410個名額
嘉義市政府推動機車駕訓補助計畫以來，深獲市民熱烈響應。原2025年度補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多市民參訓、提升用路安全，嘉義市政府特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多市民能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。
機車駕訓班內容與申請資格
交通處長許啟明補充，駕訓課程包含６小時學科訓練（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各２小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練於安全場地中指導，讓學員能掌握安全騎乘要訣。
凡自2025/1/1至12/31止，於嘉義縣及嘉義市合法設立之機車駕訓班參訓並考取機車駕照之嘉義市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助。原900位名額已全數額滿，新增410位名額即日起開放申請，歡迎市民朋友把握機會踴躍報名。
▲嘉義市機車駕訓補助3,500元。（圖片來源：嘉義市交通處）
嘉義市交通處
網址：https://traffic.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx
更多食尚玩家報導
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
全聯神級飲料買一送一！１杯不到16元，網友：酸甜好喝、草莓控要衝
去新北耶誕城注意！「６大禁忌曝」包含不可帶氣球，「做１事」恐被罰１萬
中國赴日機票49萬張取消！旅遊達人曝當地現況：台灣人日本機票買起來
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了
藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。中天新聞網 ・ 12 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 17 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 22 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 20 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 20 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 20 小時前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 23 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前