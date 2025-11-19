政府發錢！租屋族符合「３條件」多領2880元，２人同住月省近6000元

面對台灣房價持續攀升，越來越多年輕人選擇「以租代買」，但高昂的租金同樣造成經濟負擔。然而，許多租屋族不知道政府其實提供豐厚的租金補助，符合特定條件者每月可領取2,880元，若雙人合租更能省下近6,000元，房東不得拒絕申請，違者最高可罰50萬元。

內政部租金補貼專案

內政部推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，針對一定所得以下且無自有房屋的個人或家庭，提供每戶每月最高2,000元至8,000元的租金補貼，符合特定身分者還可享有加碼補貼。

廣告 廣告

單身享1.2倍租金補貼加碼

每個縣市的租金補貼額度不盡相同，以「年齡20至40歲、名下無房產、月薪低於46,000元」的民眾為例，若在新北市三重區、中和區、永和區、汐止區、板橋區等地租屋，未具經濟或社會弱勢身分者可獲得第三級補貼，金額上限為2,400元。



對於未滿40歲的單身青年，政府還提供額外的1.2倍加碼補助，使每人每月可申請2,880元補助。值得注意的是，若２人共同合租並同時登記為承租人，雙方都能各自申請補助，等於每月可領取5,760元補助金額。這項規定對於情侶檔或好友合租來說，無疑是相當實用的省錢策略，能有效降低租屋成本負擔。

房東不給申請租屋補助怎麼辦

內政部提醒，部分房東為規避稅負，可能在租約中註明「不得申請補助」或建議租客以租金折扣方式放棄補貼權益，但這類條款完全無效。租客申請補助屬於法律明文保障的權利，完全合法合規。若房東以上述方式拒絕租客申請補助，經檢舉後可處３萬元至50萬元罰鍰。同時，內政部也鼓勵房東申請登記為「公益出租人」，不僅能享受稅賦優惠，更有助於合法經營租賃事業。

租屋補助申請方法與時間

「300億元中央擴大租金補貼專案」2025年度受理申請時間從1/1至12/31，申請方式包括線上申請、郵寄申請、臨櫃申請，其中線上申請時間為1/1上午９點至12/31下午５點。民眾在申請前應確認房東提供的租賃契約書符合內政部公告範本，並仔細檢查房屋格局及安全設施是否完善，確保居住品質與安全。

▲內政部租金補貼需滿18歲才可申請。（圖片來源：內政部）

租金補貼資格檢視及金額試算

網址：https://pip.moi.gov.tw/Publicize/Info/B1021

300億元中央擴大租金補貼專案

網址：https://has.nlma.gov.tw/house300e/

更多食尚玩家報導

最愛吃泡麵國家不是日韓！「冠軍」平均每人年吃81包，台灣也進前10名

交通新制明年上路！駕駛「做１事」６萬秒繳國庫，車輛也當場移置保管

2026馬年犯太歲４生肖！交通意外、破財樣樣來，「做１事」可化解災厄

早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章