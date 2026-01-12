政府發錢！「500元運動幣」16歲以上皆有望領到，登記時間、使用方法一次看

隨著全民健康意識抬頭，運動已成為現代人生活中不可或缺的一環。為鼓勵國民踴躍參與運動、帶動運動產業發展，運動部宣布，2026年起原本的「青春動滋券」全面轉型升級為「運動幣」！不僅擴大發放對象至年滿16歲以上國民，也新增「添裝備」類別，總共發放60萬份、每份面額500元，為全民運動生活注入新活力。

500元運動幣共60萬份

運動部表示，為落實全民運動政策目標，將於2026年第１季正式推出「運動幣」制度，取代原有的青春動滋券。適用對象大幅放寬，凡年滿16歲以上，即西元2010/1/1以前出生的國民，皆可登記參加抽籤。運動部預計發放60萬份運動幣，每份面額為500元，透過抽籤方式公平分配給符合資格的民眾，讓更多國人能享受到政府的運動補助優惠。

運動幣使用範圍與方法

運動幣的使用範圍相較於青春動滋券更為多元化，除了延續原有的「做運動」「看比賽」２大類別外，此次特別新增「添裝備」類別，民眾可使用運動幣購買運動服裝、運動鞋、各式運動用品器材，以及運動穿戴裝置等，每人在添裝備類別最高可抵用200元。至於做運動和看比賽類別，則可享有500元全額抵用的優惠，讓民眾能依據個人需求靈活運用。

運動幣透過網路登記抽籤

運動幣採用網路登記抽籤方式辦理，民眾可於1/26至2/8期間，透過動滋網（500.gov.tw）進行線上登記。為避免網站壅塞，運動部規劃分流登記機制：1/26至1/30將依身分證字號末碼分日登記，第１日開放末碼０、１的民眾登記，第２日為２、３，依此類推至第５日的８、９，1/31起至2/8則全面開放所有民眾登記，確保人人都有參與機會。

運動幣2/12直播抽籤

為確保抽籤過程的公平性與透明度，運動部規劃於2/12以直播方式進行公開抽籤，中籤者可自3/1起至合作店家消費時使用運動幣進行抵用，使用期限延續至當年度12/31止，給予民眾充裕的使用時間。

運動幣合作店家申請1/5啟動

為配合運動幣政策上路，運動部將於1/5起開放業者申請成為合作店家。原本的青春動滋券合作店家享有便利流程，只需至動滋網完成基本資料確認並選擇抵用類別，經審查通過後即可成為運動幣合作店家。運動部也特別鼓勵添裝備相關業者踴躍申請加入，審查通過後可自3/1起開始收受運動幣，擴大民眾的消費選擇範圍。運動幣也將延續青春動滋券「日日對帳、週週結算、速速撥款」的優良傳統，為合作店家提供便利順暢的核銷與請款流程。

未滿16歲學生另有補助機制

針對未滿16歲的學生族群，運動部同步推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」。該辦法鼓勵學生以校隊或社團方式組團參與各類運動競技及表演賽會活動，透過同儕間的相互影響帶動參與意願。此舉旨在協助青年族群從小培養做運動、看比賽的生活習慣，進而擴大運動人口基礎，形成運動產業市場的正向循環發展。

多元管道查詢運動幣資訊

民眾如需查詢2025年度青春動滋券及2026年運動幣相關資訊，可透過動滋網（500.gov.tw）或運動部臉書社群（https://www.facebook.com/share/p/181JAfVzQU/）獲得最新消息。此外，運動部也提供客服專線02-7752-3658，確保政策推動過程中的各項疑問都能獲得妥善解答。

▲運動幣用於「做運動、看比賽」類別，可享有500元全額抵用的優惠。（圖片來源：運動部）

運動部

網址：https://www.sports.gov.tw/News_Content/309/20189

