政府硬起來！劉世芳重磅拍板：內政部不提供李貞秀調閱機密文件

即時中心／徐子為報導

擁有中配身分的李貞秀昨（3）日宣誓就職民眾黨籍不分區立委，她自稱已親自飛了一趟中國，但當地機關態度為「台灣又不是外國」不受理，因此放棄國籍以失敗告終。內政部長劉世芳今（4）天接受媒體專訪，她表示，已決定未來會拒絕李貞秀調閱機密文件。

資深媒體黃暐瀚今晚在社群平台threads上分享專訪談劉世芳的內容，劉指出，根據《兩岸人民關係條例》，李貞秀取得台灣戶籍滿10年，可以登記為「公職候選人」，但根據《國籍法》，有外國籍者不得擔任公職。而李貞秀的放棄動作「不明確」，沒戳章、沒申請放棄並遭拒絕的證明。因此，內政部未來不會提供李貞秀調閱機密以上文件。

