政府禁小紅書1年 蔣萬安再嗆：反中反到變共產黨

2025雙城論壇預計在12月下旬登場，但議員憂心兩岸關係敏感，恐怕出現變數，台北市長蔣萬安強調，正在跟上海方做最後確認，不過政府以打詐為由禁中國社群「小紅書」一年，影響在台超過300萬用戶，行政院長卓榮泰表示，小紅書「是用它的言論不自由，來傷害我們的言論自由」，蔣萬安今（6）天再批卓榮泰「反中」反到自己變成共產黨，人民無法理解。

中國社群小紅書兩年涉詐1700多件，財損達2.4億，因不落地遭禁一年，但包含TikTok、TINDER等詐騙規模更大的軟體卻沒有被禁用。行政院長卓榮泰前一天上專訪時強調，TikTok要求下架比較配合，至於小紅書則是完全不理，「放任這種不自由的言論，來傷害台灣的言論自由，政府不能接受」。

廣告 廣告

不過台北市長蔣萬安則再開轟「打詐不要雙標」，強調打擊詐騙一定要做，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法，甚至別有目的，更酸卓榮泰現在是要「用言論不自由對付言論不自由嗎？」怒嗆反中反到自己變成共產黨，人民會無法理解，也沒辦法接受。

兩岸僵局影響雙城論壇？蔣：與上海方最後確認

蔣萬安為小紅書槓上中央，只不過兩岸關係緊繃，議員也憂心恐衝擊台北上海雙城論壇的舉辦意願，蔣萬安回應，針對雙方要簽署的2個合作備忘錄（MOU）以及舉辦時間，都在跟上海方作最後確認。最難的兩項MOU已獲得核可，而出發前15天必須和陸委會提出申請，代表最遲下週就得和上海敲定。蔣萬安化解僵局，雙城論壇勢在必行，除了拓展城市外交，更要展現兩岸溝通能力。



台北／黃品寧、黃偉財 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

封殺小紅書1年 卓榮泰：若不提改善「考慮直接斷掉」

財劃法覆議遭否決 卓揆轟藍白「鴕鳥心態」：政院沒有必須執行的壓力

政府打詐禁用小紅書1年 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？