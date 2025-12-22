政府納管煙霧彈、信號彈？ 張榮興：1個月內研議是否採實名制

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告並備質詢。(記者方賓照攝)

〔記者李文馨／台北報導〕張文隨機攻擊案震驚社會，國民黨立委賴士葆質詢關切政府是否納管煙霧彈、信號彈，警政署長張榮興答詢說，煙霧彈還牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會思考是否從源頭處理，譬如要求實名制，預計1個月完成研議；在演練部分，內政部長劉世芳說，未來城鎮韌性演習或金華演習會加入無腳本式、牽涉事實案件。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢詢問，煙霧彈、信號彈是否要納管進「槍砲彈藥刀械管制條例」。張榮興答詢表示，由於煙霧彈牽涉到求救或生存遊戲等狀況，警政署會在1個月內研議是否要採實名制。

賴士葆也詢及未來演練內容，內政部長劉世芳說，不管是城鎮韌性演習或金華演習，過去大量群眾疏散撤離部分皆採桌上兵推，未來會加入無腳本式、牽涉事實案件；在小橘書內容方面，警政署7月有發布類似暴力、搶劫的應對內容，但因為機率不高未列入小橘書，下一次會編入。

國民黨立委張智倫詢問，科技執法是否有可能查察嫌犯私藏的攻擊物品。張榮興回應，從源頭處理，也就是在高鐵、捷運、台鐵等公共運輸系統的出入口，可以用AI設備檢測危險物品，例如若帶槍枝刀械等進入閘門，如果透過AI設備掃描等，第一時間就可以發現；交通部政務次長伍勝園說，AI辨識部分大約需要2個月時間研議，因為入口處人潮很多，也要考慮是否影響進場旅客。

張智倫也追問，未來如何追蹤並避免模仿犯？衛福部次長呂建德說，此案較為特殊，涉及社會孤立、累積長期挫折等狀況，相關動機仍待警政署釐清，但衛福部長石崇良已指示將與專家共同檢視非典型與高度突發性個案，會列入未來社安網對象審視，預計3個月內完成。

