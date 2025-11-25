政府與各界企業攜手獻愛！桃園市長張善政出席「兒少福利園區」動土典禮

【警政時報 司徒／臺北報導】桃園市長張善政出席「兒少福利園區預定地-讓愛落地」兒少福利園區動土典禮，宣示即將啟動擘劃集資逾20年、總樓地板面積6,000坪的「兒少福利園區」，總工程費初估15億，第一期預計以3年時間竣工，優先開啟0-12歲兒少安置服務。園區將以「自然、療癒、共融」的理念，從下一個世代兒少需求視角，不斷探索永續社會新解方。並重視高醫療需求、身心議題、情緒困擾的弱勢兒少或0至3歲嬰幼兒的照護與成長議題。

桃園設立首創一站式兒少福利園區。(圖/忠義基金會 提供)

桃園市長張善政表示：樂見全台唯一的一站式兒少福利園區選擇落腳桃園，以兒權為本，將失依的孩子在同一個環境中受專業照顧，與桃園打造溫暖城市的願景不謀而合。衛生福利部政務次長呂建德則指出，園區未來特色有二：專責專區將提供被安置童足夠的安定感；將服務超越現有法規能將服務從18歲延伸到22歲，亦是更符合兒權之重要政策方向。

兒少福利園區動土典禮。(圖/忠義基金會 提供)

台北市議會議長戴錫欽因與桃園的地緣因素，特別撥冗出席，強調兒少服務內容需要社會各界更多投入。現場諸多地方民意代表、公益團體及企業夥伴，政府與民間共同參與。政府與民間團體攜手，推動兒少安置與教育資源在地化，期許改善「頻繁轉換安置、跨縣市遷移」現況，為弱勢孩子打造「不再漂泊的家園」。

園區由李天鐸建築師規劃設計，設計理念以「把人帶回自然」為核心，融合地景式建築–有山坡、草地、樹木植栽–讓孩子在自然律動中被療癒、被滋養。建築空間採「聚落式家屋」設計，每戶皆有緣側，串聯室內與戶外廊道，在保有隱私情況下能縮短人與人之間的距離，透過空間讓關懷能自然而然發生。建築規劃落實節能減碳理念：深挑簷、多開窗、雨水回收與植樹綠化，讓空間更通風、明亮，也象徵愛人、愛己、與地球共生的永續精神。

桃園市長張善政、台北市議會議長戴錫欽、衛福部政務次長呂建德等共同參與動土典禮。(圖/忠義基金會 提供)

園區營運初步將結合在地醫療、早療與心理與教育資源專業人士，提高醫療照護與情緒支持，讓有特殊需求的失依兒在此獲得「以人為本」的整合身心療育照顧。透過完善的規劃，強調安置期間去標籤化的「生活正常感」–確保孩子的就學權益、社區參與、日常節奏與生活自理能力，皆經由與照顧而成長，不因等待收養期間而停滯。逐步成熟後，面向社會開辦托嬰、早療與心理諮商中心與適合親子遊憩之社區共融基地。

