政府蓋不出社宅又拚命賣房？民團曝住宅政策亂象籲中央出手整合

關注住宅政策的民間團體今天(16日)偕同立委牛煦庭召開記者會指出，我國中央社宅興辦進度陷入停滯期，同一時間，大眾運輸導向開發(TOD)案享受鉅額容積紅利、蓋好一堆住宅，卻都成為地方政府的生財工具，造就政府一邊努力賣住宅，另一邊努力蓋社宅的怪現象，因此，民間團體呼籲內政部跟交通部應出手介入。

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、社會住宅推動聯盟等民間團體今天偕同立委牛煦庭召開記者會指出，賴總統上任以來尚未核定任何社宅興辦計畫，行政院長卓榮泰坦言社宅用地取得困難，希望引進民間資金以多元方式推動，雖然內政部指出，大眾運輸導向開發(TOD)案應作為拓展社宅用地的優先管道，然而，目前已有捷運軌道建設的城市都沒有要求TOD增額容積申請者提供一定數量的可負擔住宅作為回饋，就連市府主導的捷運聯合開發案，也打算把分回房地全數出售。

廣告 廣告

崔媽媽基金會執行長呂秉怡跟社會住宅推動聯盟召集人孫一信都提到政府應該是一體的，交通部跟內政部不應該是兩條平行線，地方政府捷運局跟都發局也不該各自為政，怎麼可以當都發局拚命蓋社宅的同時，捷運局卻拚命賣住宅？呂秉怡以台北市為例說：『(原音)蔣市府的社會住宅政策明明還有將近2千戶的缺口，市民會想，市府一體，不是蔣市府的左口袋、右口袋一換，把這批地點很好的捷運聯開宅變成社會住宅，或者是接下來高齡化社會非常需要的高齡出租住宅，帶著服務這個聯開宅不是最好的一個選項嗎？為什麼還要繞一個彎，讓捷運局把這批住宅賣掉，然後都發局辛苦地要重新蓋一批住宅？』

孫一信指出，《財劃法》修法後，中央分給地方的統籌分配稅款將增加新台幣4000多億元，例如台北市增加最多，高達442億，另外，新北市增加407億、台中市增加288億、台南市增加169億、高雄市增加250億，因此他呼籲地方政府在財政大幅改善的前提下積極興辦社會住宅。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也指出，《財劃法》修法後，地方政府就不能永遠用財政壓力作為藉口，賣掉所有聯開宅，他建議內政部應趕快修訂《都市計畫細部計畫審議原則》，交通部也應儘速修訂《大眾捷運系統土地開發辦法》，具體要求TOD開發案保留一定比例的住宅作為長期租賃住宅或社宅使用，以呼應「以多元方式取得社宅房地」的原有政策方向。(編輯：宋皖媛)