政府補助55歲以上最高5萬5！從齒顧健康2026各縣市申請資格方式
政府有假牙補助你知道嗎？有假牙裝設需求的人看過來！為了避免因為缺牙、無牙影響健康與生活品質，衛福部提供針對65歲以上低收入戶的假牙補助方案，而各縣市也加碼跟進，甚至擴大補助對象，未滿65歲、符合資格也有機會申請到假牙補助！本文整理2025最新假牙補助類別、資格與金額，讓你一篇搞懂全台灣各縣市假牙補助方案內容、金額與申請資格！
目錄
2026衛福部假牙補助／申請資格、補助內容與金額
目前假牙未列入健保給付項目中，但考量中低收入長者的經濟狀況無力負擔假牙費用，可能影響營養攝取、增加健康風險，衛福部編列預算補助各直轄市、縣（市）政府辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫。
凡是年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合低收入戶、中低收入戶，或是領有中低收入老人生活津貼等條件者，就能夠申請衛福部的假牙補助。
衛福部假牙補助資格
年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合下列條件之一者：
列冊低收入戶、中低收入戶。
領有中低收入老人生活津貼。
領有身心障礙者生活補助費。
經各級政府全額補助收容安置。
經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50％以上。
衛福部假牙補助內容與金額
補助內容
裝置假牙類別
最高補助金額
上下顎全口活動假牙
上、下顎全口假牙
44,000元
上顎全口活動假牙
單上顎全口假牙
22,000元
下顎全口活動假牙
單下顎全口假牙
22,000元
上顎全口活動假牙，
單上顎假牙併下顎活動假牙
39,000元
下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙
單下顎假牙併上顎活動假牙
39,000元
上、下顎部分活動假牙
上、下顎部分活動假牙
33,000元
上顎部分活動假牙
上顎部分活動假牙
17,000元
下顎部分活動假牙
下顎部分活動假牙
17,000元
活動假牙維修費
6,600元
衛福部假牙補助申請辦法
至直轄市、縣（市）政府結合或委託具有合格牙醫師證書、開業執照及執業執照，且為全民健康保險特約之公私立醫療院所檢查，並提出申請即可。
衛福部假牙補助注意事項
服務對象同一顎已取得相同補助項目者，須於滿5年以上，經評估有重新裝置必要，始得重新提出申請，但假牙維修費不在此限。
值得注意的是，台北市的衛福部假牙補助金額和其他縣市政府有所不同，最高還能夠獲得5萬5千元的補助金，詳細資訊如下：
臺北市假牙補助申請資格：
年滿55歲以上列冊本市之低收入戶者。
年滿65歲以上經本市公費收容安置者。
年滿55歲以上列冊本市中低收入戶者。
年滿65歲以上領有本市中低收入老人生活津貼者。
年滿65歲以上中低收入領有本市收容安置補助者。
年滿65歲以上領有本市身心障礙者生活補助費者。
年滿65歲以上領有本市補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50％以上者。
臺北市假牙補助申請辦法：持身分證明文件及補助資格證明向市立聯合醫院、市立醫院及公會所屬醫療院所進行口腔篩檢並申請。
臺北市假牙補助補助項目：
補助內容
第1、2款補助對象
第3款至第7款補助對象
上下顎全口活動假牙
55,000元
44,000元
單顎全口活動假牙
25,000元
22,500元
單顎全口活動假牙，併單顎部分活動假牙
50,000元
42,500元
上下顎部分活動假牙
50,000元
40,000元
單顎部分活動假牙
25,000元
20,000元
金屬冠單顆
5,500元
5,000元
金屬瓷冠單顆
7,500元
7,000元
釘柱單顆
2,000元
1,800元
臺北市假牙補助詳細資訊：至「臺北市政府社會局」查詢。
2026地方政府假牙補助／申請資格、補助內容與金額
除了中央的假牙補助，各縣市政府也有規劃不同的假牙補助方案。因此，非低收入戶的長者有安裝假牙的需求，還可以參考各縣市政府提供的假牙補助內容，目前全台共有17個縣市提供額外的假牙補助方案，而補助細項、申請時間會依各縣市規定有所不同，詳細補助內容可至各縣市政府網站查看喔！
新北市
申請資格：
設籍新北市年滿55歲以上原住民或年滿60歲以上列冊本市之低收入戶
設籍新北市年滿55歲以上原住民或年滿65歲以上長者，且符合下列條件之一者：
中低收入戶。
領有中低收入老人生活津貼。
經本府全額補助收容安置者。
領有身心障礙者生活補助費者。
經本府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50％以上者。
申請辦法：持證明文件向健保特約醫療院所進行口腔篩檢，完成後檢具相關資料直送新北市牙醫師公會專業審核，或親送新北市政府社會局、公所提出申請。
補助項目：
上下顎全口活動假牙：最高44,000元。
上顎全口活動假牙：最高22,000元。
下顎全口活動假牙：最高22,000元。
上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙：最高39,000元。
下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙：最高39,000元。
上顎部分活動假牙：最高17,000元。
下顎部分活動假牙：最高17,000元。
上、下顎部分活動假牙：最高34,000元。
固定式假牙：最高補助4,400元（最多補助10顆）。
活動式假牙維修費用：最高6,600元。
詳細資訊：至「新北市政府社會局」查詢。
基隆市
申請資格：現住且設籍基隆市滿3年的65歲長者或55歲原住民，且符合下列條件之一者：
列冊低收入戶、中低收入戶。
領有中低收入老人生活津貼。
領有身心障礙者生活補助費。
本府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達百分之五十以上。
經本府全額補助收容安置。
申請期間：115年1月1日～12月31日
申請辦法：攜身分證洽戶籍地區公所開立證明書後，持身分證、健保卡至特約醫療所診治即可申請。
補助項目：
上、下顎全口假牙：最高44,000元。
單上顎全口假牙：最高22,000元。
單下顎全口假牙：最高22,000元。
單上顎假牙併下顎活動假牙：最高39,000元。
單下顎假牙併上顎活動假牙：最高39,000元。
上、下顎部分活動假牙：最高34,000元。
上顎部分活動假牙：最高17,000元。
下顎部分活動假牙：最高17,000元。
指牙冠或牙橋：最高4,400元。
假牙破裂維修費/單顎：最高1,100元。
假牙添加費/單顆：最高1,100元。
假牙線勾/個：最高1,100元。
假牙硬式襯底/座：最高3,300元。
詳細資訊：至「基隆市政府社會處」查詢，或洽基隆市政府社會處（02）2420–1122轉2211。
桃園市
申請資格：現住且設籍桃園市滿1年的65歲長者或55歲原住民。
申請辦法：申請者前往桃園市各區合約醫療院所檢查，即可提出申請。
補助項目：
部分活動假牙：最高17,000元。
半口活動假牙：最高22,000元。
上、下顎部分活動假牙：最高33,000元。
半口活動假牙併部分活動假牙：最高39,000元。
全口活動假牙：最高44,000元。
活動假牙維修：最高2,000元。
詳細資訊：至「桃園市政府衛生局」查詢，或洽桃園市衛生局（03）3340–935。
宜蘭縣
申請資格：設籍宜蘭縣滿1年的65歲長者或55歲原住民，且符合下列條件者：
申請人每月總收入不超過38,788元。
申請人動產200萬元以內及不動產750萬元以內。
申請人全口具有功能性牙齒未達5顆（含），且其餘殘根不影響假牙施作療程。
5年內並未接受本計畫、中低收入戶老人、身障假牙補助計畫者。
申請期間：當年度計畫核定日起開始受理申請至經費用罄為止。
申請辦法：至公所申請並通過審查後，至特約牙醫醫療院所進行口腔檢查並裝置假牙。
補助項目：上下顎全口活動假牙補助金額40,000元為限。
詳細資訊：至「宜蘭縣政府社會處」查詢，或洽戶籍地所在鄉（鎮、市）公所詢問。
新竹市
申請資格：設籍新竹市年滿65歲以上長者或年滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，且符合下列條件之一：
列冊低收入戶、中低收入戶。
領有中低收入老人生活津貼。
領有身心障礙者生活補助費。
經本府全額補助收容安置。
經本府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上。
申請辦法：檢具應備文件，至特約牙醫醫療院所進行口腔檢查並裝置假牙。
補助項目：5年內最高補助金額不得逾44,000元。
詳細資訊：至「新竹市衛生局」查詢，或洽新竹市衛生局（03）5352–386轉202。
新竹縣
申請資格：114年1月1日前設籍新竹縣，且年滿65歲以上缺牙、需裝活動假牙的長者。
申請辦法：至衛生局申請並通過審查後，至特約牙醫醫療院所進行口腔檢查並裝置假牙。
補助項目：
全口活動假牙：40,000元
上顎或下顎活動床金屬骨架配件：每床5,000元
上顎或下顎柱台齒配件：每單顎補助不超過5,000元。
詳細資訊：至「新竹縣政府」查詢，或洽新竹市衛生局（03）551–8160。
臺中市
申請資格：設籍臺中市滿1年的65歲以上、極重度/重度缺牙的長者，且經稅捐稽徵機關核定之最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率為5%以下者（老人由納稅義務人申報為受扶養人而有上開情事者亦同）。
申請期間：115年1月1日～12月31日。
申請辦法：至台中市合約醫療院所接受免費口腔檢查並開始治療，即可辦理申請。
補助項目：
上、下顎全口無牙活動式假牙：44,000元。
單顎全口無牙活動式假牙：22,000元。
部分活動式假牙：依口腔檢查及評估情形補助，單顎最高22,000元。
詳細資訊：至「臺中市政府衛生局」查詢。
彰化縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）
申請資格：設籍彰化縣滿3年以上的65歲長者。
申請辦法：持身分證及私章向戶籍所在地公所申請，並至口腔篩檢契約醫療院所檢查辦理。
補助項目：
上、下顎全口活動假牙：最高4萬元
單上顎全口活動假牙：最高2萬元
單下顎全口活動假牙：最高2萬元
詳細資訊：至「彰化縣政府社會處」查詢，或洽長青福利科（04）7532–341。
南投縣
申請資格：
第一類／設籍南投縣年滿55歲以上原住民或年滿65歲以上長者，且符合下列條件之一者：
列冊低收入戶、中低收入戶者。
領有中低收入老人生活津貼者。
經各級政府全額補助收容安置者。
領有身心障礙者生活補助費者。
經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上。
第二類／設籍南投縣滿1年以上，年滿65歲以上或年滿50歲以上領有身心障礙證明者。
申請辦法：至公所申請並通過審查後，至特約牙醫醫療院所進行口腔檢查並裝置假牙。
補助項目：
補助內容
第一類
第二類
上下顎全口活動假牙
44,000元
40,000元
上顎全口活動假牙
22,000元
20,000元
下顎全口活動假牙
22,000元
20,000元
上顎全口活動假牙
39,000元
35,000元
下顎全口活動假牙
39,000元
35,000元
上、下顎部分活動假牙
33,000元
30,000元
上顎部分活動假牙
17,000元
15,000元
下顎部分活動假牙
17,000元
15,000元
上顎、下顎部分固定式假牙
單顆4,000元，最高40,000元
無
詳細資訊：至「南投縣政府社會及勞動局」查詢。
嘉義縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）
申請資格：設籍嘉義縣1年以上65歲長者、55歲原住民。
申請辦法：攜身分證、進3個月內戶口名簿影本、健保卡、印章至合約醫牙院所申辦。
補助項目：
全口活動假牙每案4萬元 。
半口活動假牙每案2萬元。
部分活動假牙每案1萬5千元。
活動假牙維修費6千元。
詳細資訊：至「嘉義縣衛生局」查詢。
嘉義市（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）
申請資格：設籍嘉義市滿5年的75歲長者。
申請辦法：攜身分證、健保卡、社會處發送通知單 至醫療院所進行身分查驗，再至特約院所篩檢申辦。
補助項目：
上下顎全口活動假牙：4萬4千元
上顎全口活動假牙：2萬2千元
下顎全口活動假牙：2萬2千元
上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙：3萬9千元
下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙：3萬9千元
上、下顎部分活動假牙：3萬3千元
上顎部分活動假牙：1萬 7千元
下顎部分活動假牙：1萬7千元
詳細資訊：至「嘉義市政府社會處」查詢。
臺南市
申請資格：設籍台南市、全口剩餘有效牙齒3顆以下的65歲長者與55歲原住民（113年度為綜合所得淨額未滿新臺幣1,330,001元者）。
申請期間：115年1月1日～12月31日。
申請辦法：至篩指定機構篩檢口腔即可申辦，不過名額有限，建議篩檢前先致電洽詢。
補助項目：
全口活動假牙：最高44,000元。
上顎活動假牙：最高22,000元。
下顎活動假牙：最高22,000元。
詳細資訊：至「臺南市政府衛生局」查詢。
高雄市
申請資格：民國99年11月26日前設籍高雄市、全口剩餘有效牙齒2顆以下的65歲長者（不含113年度個人綜所稅率20％以上者）
申請期間：即日起至115年3月1日止。
申請辦法：至篩指定機構篩檢口腔即可申辦，不過名額有限，建議篩檢前先致電洽詢。
補助項目：免費裝置全口活動假牙。
詳細資訊：至「高雄市政府衛生局」查詢，或洽高雄市政府衛生局（07）7134–000轉6154、6155。
屏東縣
申請資格：現住設籍屏東縣滿3年以上的65歲長者。
申請辦法：攜身分證洽戶籍地區公所開立證明書後，持健保卡至特約醫療所診治即可申請。
補助項目：
上、下顎全口活動假牙：30,000元。
單上顎全口活動假牙：15,000元。
單下顎全口活動假牙：15,000元。
詳細資訊：至「屏東縣政府衛生局」查詢，或洽屏東縣政府衛生局（08）7370–002轉131、134。
臺東縣
申請資格：設籍臺東縣年滿55歲以上原住民、年滿65歲以上長者或領有中度以上身心障礙證明，且符合下列條件之一者：
列冊低收入戶、中低收入戶。
領有中低收入老人生活津貼者。
經各級政府全額補助收容安置者。
領有身心障礙者生活補助費者。
經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上。
申請辦法：至特約醫療院所檢查後，待政府審核通過再安裝假牙，完成後檢附相關文件，即可撥付款項。
補助項目：
上、下顎全口活動假牙：44,000元
上顎全口活動假牙：22,000元
下顎全口活動假牙：22,000元
上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙：39,000元
下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙：39,000元
上、下顎部分活動假牙：33,000元
上顎部分活動假牙：17,000元
下顎部分活動假牙：17,000元
固定式金屬冠牙：每顆4,000元
固定式瓷牙：每顆5,000元
加強固定釘：1,000元
詳細資訊：至「臺東縣政府社會處」查詢，或洽專人莊先生（089）340–720轉136。
澎湖縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）
申請資格：設籍澎湖縣3年、年滿65歲以上之長者，且符合下列條件之一者：
列冊低收入戶、中低收入戶。
領有中低收入老人生活津貼者。
經各級政府全額補助收容安置者。
領有身心障礙者生活補助費者。
經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上。
申請辦法：申請人至特約院所進行篩檢，由診所擬診治計畫書送衛生局轉由社會處審查。
補助項目：
全口活動假牙：50,000元
半口活動假牙：25,000元
全口部分活動假牙：45,000元
半口部分活動假牙：20,000元
詳細資訊：至「澎湖縣政府社會處」查詢，或洽社會福利科（082）318–823轉67500。
金門縣
申請資格：設籍金門縣的年滿65歲以上之長者，且符合下列條件之一：
溯自申請日止連續設籍本縣滿10年者。
曾設籍本縣其設籍時間經累積滿20年者。
列冊的低收入老人及領取中低收入老人生活津貼長者不受設籍年限限制。
申請辦法：檢具申請書、戶籍資料與低收證明文件，向戶籍所在地公所申請。
補助項目：
補助內容
低收入戶及中低收入戶
一般戶
上下顎全口活動假牙
40,000元
20,000元
上顎半口活動假牙
20,000元
10,000元
下顎半口活動假牙
20,000元
10,000元
上、下顎部分活動假牙
20,000元
10,000元
上、下顎部分固定式假牙
40,000元
20,000元
詳細資訊：至「金門縣政府社會處」查詢。
連江縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）
申請資格：設籍連江縣的年滿65歲以上和年滿55歲以上原住民之長者，且符合下列條件之一：
溯自申請日止連續設籍本縣滿10年者。
曾設籍本縣其設籍時間經累積滿20年者。
列冊的低收入老人及領取中低收入老人生活津貼長者不受設籍年限限制。
申請辦法：至戶籍地公所提出申請，待審核後再送縣政府複核，確認補助資格後，申請人即可進行診治治療，完成後三個月內，再向公所申請撥付補助款。
補助項目：一生最高補助4萬元， 其中一般戶申請超過2萬元者需自付10%。
詳細資訊：至「連江縣政府」查詢。
不裝假牙也沒差？醫師：失智症風險高出1.9倍
很多長輩會因為假牙價格高昂、勉強還能咀嚼東西，誤以為少幾顆牙放著不管也沒關係，但根據柏登牙醫診所院長黃斌洋在《醫口咬定你的健康》一書中的說法，牙齒與齒槽骨間，有名為牙周膜的懸吊韌帶連結，每當咀嚼時，牙根就會在受力後往下施壓，讓牙周膜內的微血管跟著被壓縮、刺激血液回流大腦，影響大腦內包含海馬迴及灰質等與記憶及認知有關的區域。
然而，一旦發生缺牙的情形，咀嚼力就會開始下滑，尤其缺的牙齒愈多，下滑得愈嚴重。神奈川齒科大學助理教授山本龍生發表於美國《身心醫學》期刊的論文中，以4,425位65歲以上長者為研究對象，追蹤4年後，發現牙齒不滿20顆且未裝假牙的人，罹患失智症的風險，比擁有超過20顆牙的人高出1.9倍。
對此，日本厚生勞動省與日本齒科醫師會共同推行「80／20」的護齒觀念，指的是活到80歲時，要以至少保有20顆自然牙為目標，有20顆自然牙，就能擁有正常的飲食生活，這樣一來不僅能避免健康狀況受影響、節省醫療支出，更能降低失智症找上門的機會。
若沒有機會保留20顆自然牙，也建議安裝假牙維持正常飲食的習慣，才不會讓攝取營養變得困難重重、使健康受到威脅。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
天天一習慣讓腦萎縮，結構改變如吸毒「大腦修復菜單」護腦自救 醫生點名「這4種茶」千萬別喝！傷胃又傷身，多一步驟護肝腎
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 23則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 193則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 76則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 152則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 8則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 22則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 505則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 18則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 174則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 170則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 1則留言