政府補助55歲以上最高5萬5！從齒顧健康2026各縣市申請資格方式

政府有假牙補助你知道嗎？有假牙裝設需求的人看過來！為了避免因為缺牙、無牙影響健康與生活品質，衛福部提供針對65歲以上低收入戶的假牙補助方案，而各縣市也加碼跟進，甚至擴大補助對象，未滿65歲、符合資格也有機會申請到假牙補助！本文整理2025最新假牙補助類別、資格與金額，讓你一篇搞懂全台灣各縣市假牙補助方案內容、金額與申請資格！

目錄

2026衛福部假牙補助／申請資格、補助內容與金額

目前假牙未列入健保給付項目中，但考量中低收入長者的經濟狀況無力負擔假牙費用，可能影響營養攝取、增加健康風險，衛福部編列預算補助各直轄市、縣（市）政府辦理中低收入老人裝置假牙實施計畫。

凡是年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合低收入戶、中低收入戶，或是領有中低收入老人生活津貼等條件者，就能夠申請衛福部的假牙補助。

衛福部假牙補助資格

年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合下列條件之一者：

列冊低收入戶、中低收入戶。 領有中低收入老人生活津貼。 領有身心障礙者生活補助費。 經各級政府全額補助收容安置。 經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50％以上。

衛福部假牙補助內容與金額

補助內容 裝置假牙類別 最高補助金額 上下顎全口活動假牙 上、下顎全口假牙 44,000元 上顎全口活動假牙 單上顎全口假牙 22,000元 下顎全口活動假牙 單下顎全口假牙 22,000元 上顎全口活動假牙， 單上顎假牙併下顎活動假牙 39,000元 下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙 單下顎假牙併上顎活動假牙 39,000元 上、下顎部分活動假牙 上、下顎部分活動假牙 33,000元 上顎部分活動假牙 上顎部分活動假牙 17,000元 下顎部分活動假牙 下顎部分活動假牙 17,000元 活動假牙維修費 6,600元

衛福部假牙補助申請辦法

至直轄市、縣（市）政府結合或委託具有合格牙醫師證書、開業執照及執業執照，且為全民健康保險特約之公私立醫療院所檢查，並提出申請即可。

衛福部假牙補助注意事項

服務對象同一顎已取得相同補助項目者，須於滿5年以上，經評估有重新裝置必要，始得重新提出申請，但假牙維修費不在此限。

值得注意的是，台北市的衛福部假牙補助金額和其他縣市政府有所不同，最高還能夠獲得5萬5千元的補助金，詳細資訊如下：

臺北市假牙補助申請資格： 年滿55歲以上列冊本市之低收入戶者。 年滿65歲以上經本市公費收容安置者。 年滿55歲以上列冊本市中低收入戶者。 年滿65歲以上領有本市中低收入老人生活津貼者。 年滿65歲以上中低收入領有本市收容安置補助者。 年滿65歲以上領有本市身心障礙者生活補助費者。 年滿65歲以上領有本市補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50％以上者。

臺北市假牙補助申請辦法： 持身分證明文件及補助資格證明向市立聯合醫院、市立醫院及公會所屬醫療院所進行口腔篩檢並申請。

臺北市假牙補助補助項目：

補助內容 第1、2款補助對象 第3款至第7款補助對象 上下顎全口活動假牙 55,000元 44,000元 單顎全口活動假牙 25,000元 22,500元 單顎全口活動假牙，併單顎部分活動假牙 50,000元 42,500元 上下顎部分活動假牙 50,000元 40,000元 單顎部分活動假牙 25,000元 20,000元 金屬冠單顆 5,500元 5,000元 金屬瓷冠單顆 7,500元 7,000元 釘柱單顆 2,000元 1,800元

2026地方政府假牙補助／申請資格、補助內容與金額

除了中央的假牙補助，各縣市政府也有規劃不同的假牙補助方案。因此，非低收入戶的長者有安裝假牙的需求，還可以參考各縣市政府提供的假牙補助內容，目前全台共有17個縣市提供額外的假牙補助方案，而補助細項、申請時間會依各縣市規定有所不同，詳細補助內容可至各縣市政府網站查看喔！

新北市

申請資格： 設籍新北市年滿55歲以上原住民或年滿60歲以上列冊本市之低收入戶 設籍新北市年滿55歲以上原住民或年滿65歲以上長者，且符合下列條件之一者： 中低收入戶。 領有中低收入老人生活津貼。 經本府全額補助收容安置者。 領有身心障礙者生活補助費者。 經本府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50％以上者。

申請辦法： 持證明文件向健保特約醫療院所進行口腔篩檢，完成後檢具相關資料直送新北市牙醫師公會專業審核，或親送新北市政府社會局、公所提出申請。

補助項目： 上下顎全口活動假牙：最高44,000元。 上顎全口活動假牙：最高22,000元。 下顎全口活動假牙：最高22,000元。 上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙：最高39,000元。 下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙：最高39,000元。 上顎部分活動假牙：最高17,000元。 下顎部分活動假牙：最高17,000元。 上、下顎部分活動假牙：最高34,000元。 固定式假牙：最高補助4,400元（最多補助10顆）。 活動式假牙維修費用：最高6,600元。

詳細資訊：至「 新北市政府社會局 」查詢。

基隆市

桃園市

宜蘭縣

新竹市

新竹縣

臺中市

彰化縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）

南投縣

申請資格： 第一類／設籍南投縣年滿55歲以上原住民或年滿65歲以上長者，且符合下列條件之一者： 列冊低收入戶、中低收入戶者。 領有中低收入老人生活津貼者。 經各級政府全額補助收容安置者。 領有身心障礙者生活補助費者。 經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上。 第二類／設籍南投縣滿1年以上，年滿65歲以上或年滿50歲以上領有身心障礙證明者。

申請辦法： 至公所申請並通過審查後，至特約牙醫醫療院所進行口腔檢查並裝置假牙。

補助項目：

補助內容 第一類 第二類 上下顎全口活動假牙 44,000元 40,000元 上顎全口活動假牙 22,000元 20,000元 下顎全口活動假牙 22,000元 20,000元 上顎全口活動假牙 39,000元 35,000元 下顎全口活動假牙 39,000元 35,000元 上、下顎部分活動假牙 33,000元 30,000元 上顎部分活動假牙 17,000元 15,000元 下顎部分活動假牙 17,000元 15,000元 上顎、下顎部分固定式假牙 單顆4,000元，最高40,000元 無

嘉義縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）

申請資格： 設籍嘉義縣1年以上65歲長者、55歲原住民。

申請辦法： 攜身分證、進3個月內戶口名簿影本、健保卡、印章至合約醫牙院所申辦。

補助項目： 全口活動假牙每案4萬元 。 半口活動假牙每案2萬元。 部分活動假牙每案1萬5千元。 活動假牙維修費6千元。

詳細資訊：至「 嘉義縣衛生局 」查詢。

嘉義市（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）

申請資格： 設籍嘉義市滿5年的75歲長者。

申請辦法： 攜身分證、健保卡、社會處發送通知單 至醫療院所進行身分查驗，再至特約院所篩檢申辦。

補助項目： 上下顎全口活動假牙：4萬4千元 上顎全口活動假牙：2萬2千元 下顎全口活動假牙：2萬2千元 上顎全口活動假牙，併下顎部分活動假牙：3萬9千元 下顎全口活動假牙，併上顎部分活動假牙：3萬9千元 上、下顎部分活動假牙：3萬3千元 上顎部分活動假牙：1萬 7千元 下顎部分活動假牙：1萬7千元

詳細資訊：至「 嘉義市政府社會處 」查詢。

臺南市

高雄市

屏東縣

臺東縣

澎湖縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）

金門縣

申請資格： 設籍金門縣的年滿65歲以上之長者，且符合下列條件之一： 溯自申請日止連續設籍本縣滿10年者。 曾設籍本縣其設籍時間經累積滿20年者。 列冊的低收入老人及領取中低收入老人生活津貼長者不受設籍年限限制。

申請辦法： 檢具申請書、戶籍資料與低收證明文件，向戶籍所在地公所申請。

補助項目：

補助內容 低收入戶及中低收入戶 一般戶 上下顎全口活動假牙 40,000元 20,000元 上顎半口活動假牙 20,000元 10,000元 下顎半口活動假牙 20,000元 10,000元 上、下顎部分活動假牙 20,000元 10,000元 上、下顎部分固定式假牙 40,000元 20,000元

連江縣（115年版本尚未公布，以下為114年補助內容）

不裝假牙也沒差？醫師：失智症風險高出1.9倍

很多長輩會因為假牙價格高昂、勉強還能咀嚼東西，誤以為少幾顆牙放著不管也沒關係，但根據柏登牙醫診所院長黃斌洋在《醫口咬定你的健康》一書中的說法，牙齒與齒槽骨間，有名為牙周膜的懸吊韌帶連結，每當咀嚼時，牙根就會在受力後往下施壓，讓牙周膜內的微血管跟著被壓縮、刺激血液回流大腦，影響大腦內包含海馬迴及灰質等與記憶及認知有關的區域。

然而，一旦發生缺牙的情形，咀嚼力就會開始下滑，尤其缺的牙齒愈多，下滑得愈嚴重。神奈川齒科大學助理教授山本龍生發表於美國《身心醫學》期刊的論文中，以4,425位65歲以上長者為研究對象，追蹤4年後，發現牙齒不滿20顆且未裝假牙的人，罹患失智症的風險，比擁有超過20顆牙的人高出1.9倍。

對此，日本厚生勞動省與日本齒科醫師會共同推行「80／20」的護齒觀念，指的是活到80歲時，要以至少保有20顆自然牙為目標，有20顆自然牙，就能擁有正常的飲食生活，這樣一來不僅能避免健康狀況受影響、節省醫療支出，更能降低失智症找上門的機會。

若沒有機會保留20顆自然牙，也建議安裝假牙維持正常飲食的習慣，才不會讓攝取營養變得困難重重、使健康受到威脅。



原文引自：政府補助55歲以上最高5萬5！從齒顧健康2026各縣市申請資格方式