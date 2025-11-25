政府護租客反傷害？專家憂房東退場 「這類人」恐成最大受害者

租賃新法草案出爐，專家:新法恐傷弱勢。（圖／TVBS）

租賃新法修法草案成為台灣住宅市場的焦點議題，該法案旨在改善租屋環境，實現居住正義。新法內容包含租金漲幅限制、保障三年租期、允許申請租金補貼及遷入戶籍等條款，試圖平衡長期以來房東強勢、房客弱勢的租賃關係。然而，房產專家及業界人士對此持不同看法，有人認為此舉有助於租屋市場健全發展，也有人擔憂可能導致房東更加謹慎選擇租客，甚至減少出租意願，對弱勢族群造成更大困境。

在台灣高房價的壓力下，許多年輕人選擇「只租不買」的生活方式。房產YouTuber Momo表示，年輕人的薪資無法跟上房價漲速，且許多人更願意將資金用於投資而非全部投入買房，因為購屋壓力實在太大，更不用說還要考慮結婚生子等人生大事。為了改善這種情況，政府推出租賃新法修法草案，限制租金漲幅不能超過當月房租指數的年增率，並且不能阻止房客申請租補及遷入戶籍，同時保障三年租期，除非房東要收回自住，否則不能拒絕租客續租。

對於這項修法，Momo認為雖然有幫助，但仍擔心實際執行上可能存在漏洞。她提出房東可能會一開始就將租金漲好漲滿，或者在租期結束後租客又要面臨搬家的問題。她強調，新政策的成功執行仍需依賴政府的監督及提供誘因讓房東配合。此修法目的是為了杜絕租屋黑市氾濫，但可能會對整體房市造成影響，因為一旦租房有了保障，租屋族不必急著買房，長期下來可能會減少被迫買房的族群，進而鬆動高房價的支撐。房產專家Zack表示，這次修法確實對租賃市場有幫助，但不會改變「租不如買」的觀念，因為修法只是稍微拉近了房東與房客之間的權力差距，房東仍然處於強勢地位。他認為，撇除金錢考量，在台灣絕對是買房比租房好得多。此外，台灣人買房的剛性需求還源於對老年居住的擔憂，因為租屋市場對年長租客較為不利。

全居包租代管共同創辦人Shawn指出，台灣租金投報率相對較低，意味著租金低或房價高，所以從支出角度看租房較划算。但他擔心新法可能導致房東寧願不出租，因為三年租約期間難以收回房屋。Shawn強調政府不應只施以限制，還需提供配套措施，增加市場供給才能真正改善租屋環境。他認為，如果供給充足，租客就有更多選擇，不會被迫接受不合理條件。

Zack也指出，房東最擔心的是遇到欠租或破壞房屋的房客，而必須通過訴訟才能收回房子，這會降低出租意願。他表示，此次修法也有考慮到保障房東的部分。總體而言，租賃新法修法的初衷是為了完善租賃市場，實現居住正義，但在執行過程中必須全面考量各方利弊，否則可能會衍生更多社會問題。

