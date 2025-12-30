政府負勞保最後支付責任入法 立委： 不容迴避改革

國民黨立委廖偉翔。（廖偉翔辦公室提供／王千豪台北傳真）

立法院會今（30）天三讀修正通過《勞工保險條例》部分條文，明定勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任，且將政府撥補法制化。國民黨立委廖偉翔表示，三讀後才是真正考驗政府決心的開始，絕不容忍許政府將修法當成是迴避改革的藉口；綠委王正旭則說，政府改革不會停步，法案通過是責任的開始。

廖偉翔在三讀後發表時表示，勞保條例將政府負最終支付責任入法，這是保障勞工權益的重要里程碑。勞保基金面臨人口老齡化跟少子女化的雙重夾擊，財務負擔越發沉重，雖然政府自民國109年開始撥補，但始終只是治標不治本，也缺乏法律上的穩定承諾，通過這次修法，正式將政府撥補納入基金來源，並明確指出中央主管機關必須依財務狀況，每一年編列預算撥補，同時也要求政府至少每3年檢討一次財務狀況，建立定期審查機制。

廖偉翔提醒，將最終支付責任入法只是給勞工朋友一張最低限度的保單，並不代表勞保財務危機已解除，如果政府只會每年撥補預算，卻不願面對勞保結構性的缺口，不願啟動實質制度改革，再多的法律文字最終將使國庫負擔過重，淪為徒勞無功的空白支票， 所以三讀後才是真正考驗政府決心的開始。

廖偉翔強調，他將要求行政院必須拿出誠意與勇氣，在法治化的基礎上，提出更具前瞻性的改革方案，他也將持續強力監督，絕不容忍政府將修法當成是迴避改革的藉口。

民眾黨立委林國成表示，國民黨與民眾黨對於這件事情的重視，促成勞保條例的修法。1056萬的勞工要求不多，只要一個安心，感謝朝野共同支持修法，讓全國勞工得到一個跨年禮物。

王正旭表示，修法是歷史性的一刻，用法律條文向全台灣1000多萬名勞工朋友宣布，大家的退休生活政府扛起來了，強調改革不會停步，政府對勞工的照顧更不會打折，法案通過是責任的開始，更是給全國勞工一個安心的未來。

