政府負勞保最後支付責任入法 立委： 不容迴避改革
立法院會今（30）天三讀修正通過《勞工保險條例》部分條文，明定勞工保險的財務由中央政府負最後支付責任，且將政府撥補法制化。國民黨立委廖偉翔表示，三讀後才是真正考驗政府決心的開始，絕不容忍許政府將修法當成是迴避改革的藉口；綠委王正旭則說，政府改革不會停步，法案通過是責任的開始。
廖偉翔在三讀後發表時表示，勞保條例將政府負最終支付責任入法，這是保障勞工權益的重要里程碑。勞保基金面臨人口老齡化跟少子女化的雙重夾擊，財務負擔越發沉重，雖然政府自民國109年開始撥補，但始終只是治標不治本，也缺乏法律上的穩定承諾，通過這次修法，正式將政府撥補納入基金來源，並明確指出中央主管機關必須依財務狀況，每一年編列預算撥補，同時也要求政府至少每3年檢討一次財務狀況，建立定期審查機制。
廖偉翔提醒，將最終支付責任入法只是給勞工朋友一張最低限度的保單，並不代表勞保財務危機已解除，如果政府只會每年撥補預算，卻不願面對勞保結構性的缺口，不願啟動實質制度改革，再多的法律文字最終將使國庫負擔過重，淪為徒勞無功的空白支票， 所以三讀後才是真正考驗政府決心的開始。
廖偉翔強調，他將要求行政院必須拿出誠意與勇氣，在法治化的基礎上，提出更具前瞻性的改革方案，他也將持續強力監督，絕不容忍政府將修法當成是迴避改革的藉口。
民眾黨立委林國成表示，國民黨與民眾黨對於這件事情的重視，促成勞保條例的修法。1056萬的勞工要求不多，只要一個安心，感謝朝野共同支持修法，讓全國勞工得到一個跨年禮物。
王正旭表示，修法是歷史性的一刻，用法律條文向全台灣1000多萬名勞工朋友宣布，大家的退休生活政府扛起來了，強調改革不會停步，政府對勞工的照顧更不會打折，法案通過是責任的開始，更是給全國勞工一個安心的未來。
其他人也在看
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 11
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 111
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前 ・ 96
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 68
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 102
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 310
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 56
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 17 小時前 ・ 218
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 86
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 30
「雨刷」夫妻涉洗錢225億 豪宅「精品牆」查扣80名牌包｜#鏡新聞
中職假球案首腦、也是現任的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌從109年開始，跟妻子替博弈網站洗錢，在高雄、越南、馬來西亞等地，使用大量的人頭帳戶跟電腦程式洗錢，金流超過225億！不法所得兩億元除了買高雄豪宅，也購入了八十多個名牌包！檢警連日追查、抽絲剝繭，12/18對雨刷蔡政宜起訴，至於妻子仍逃亡海外，遭發布通緝。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
雙和醫院爆性騷案！女醫師控主管鹹豬手「僅記小過」
台北市醫師職業工會偕同數位前雙和醫院醫師於29日召開記者會，揭露院內性騷擾及職場霸凌案件。受害女醫師指控前任主管長期對多名女性同仁進行肢體與言語性騷擾，院方雖認定性騷成立，卻僅以記小過處分，且未主動通知申訴者懲處結果，引發外界質疑。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 5
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 10
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 19
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 14
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 63
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11