政府貨物稅減徵助攻！台灣中油宣布明起汽、柴油各降0.4元

[Newtalk新聞] 明(22)日凌晨零時起汽、柴油價格每公升將同步下調0.4元。台灣中油公司強調，這次調價是依據浮動油價機制，並結合政府減徵貨物稅政策，不僅讓95無鉛汽油降至每公升27.9元，更讓台灣油價持續維持亞鄰最低價。

台灣中油公司表示，自明(22)日凌晨零時起，國內汽、柴油價格每公升各調降0.4元。調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元，以及超級柴油每公升24.8元。台灣中油說明，實際的零售價格仍應以各營業點現場公告為準。

針對本次調價依據，台灣中油指出，本週是依照浮動油價公式以及政府調降貨物稅的政策進行調整，其中汽、柴油每公升各共減徵2元及1.5元。台灣中油進一步強調，為了協助穩定國內物價，內部持續以亞鄰國家最低價及平穩措施進行運作，這項穩定措施帶來的成本負擔相當沉重，根據統計，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

根據浮動油價機制調整原則，台灣中油表示，汽、柴油價格原本每公升就應該各調降0.4元。在經過調整之後，國內油價已明顯低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。關於吸收金額的部分，台灣中油指出，在政府調降貨物稅方面，汽油每公升吸收2.2元、柴油每公升吸收1.6元；至於維持亞鄰國家最低價與平穩措施的部分，本週汽、柴油的吸收金額則皆為0.0元。

