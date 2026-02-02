政府跨部會合作 打造中小企業資安防護體系

記者郭曉蓓／臺北報導

數發部資通安全署偕同經濟部中小及新創企業署、國家資通安全研究院，推出「資安星際指南」、「中小企業基本資安諮詢服務」、「中小企業資安教育訓練影片」等多項措施，期透過跨部會合作，匯聚政府與研究機構能量，為臺灣廣大中小企業打造全方位的資安防護體系，確保數位競爭力不因資安威脅而受損。

資安署今（2）日指出，中小企業是臺灣經濟的中流砥柱，透過跨機關資源整合，將協助企業在資源有限的情況下，逐步建立核心資安防禦能力。針對中小企業普遍缺乏專業資安人才的痛點，資安署與中企署「馬上辦服務中心」合作，建置多管道資安諮詢服務，企業透過智能客服或撥打專線，即可獲取資安協助、排除基本問題，如遇有案情複雜之特殊個案，也將由資安署提供進一步專業建議，落實資安輔導常態化，讓企業在數位化的道路上不再孤軍奮戰。

除了提供即時諮詢服務外，資安署與資安院合作推出一系列資安教育訓練影片，包含「基本資安防護、網路安全管理、電子資料安全、個資概念簡介、系統發展委外安全」五大章節；同時，為提升企業參與度，同步推出創新視覺化教材「資安星際指南」系列手冊共計5冊，以淺顯易懂的入門學習資源，帶領中小企業按部就班完成資安自我診斷與強化路徑。資安署已將相關課程與指南上架中企署「網路大學校」線上平台，藉由提供免費線上資源，協助企業建立正確的資安意識與實務操作導引，實踐全方位數位防護。

資安署強調，透過與中企署、資安院的緊密合作，未來將持續廣納各界建議，滾動式更新各類工具與資源，讓臺灣中小企業在星際般的數位航程穩定前行，由政府作為企業堅實的資安護盾，共同守護臺灣數位島嶼的安全。