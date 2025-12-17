政府轟財劃法增2000億舉債搞垮財政 蔡正元曝台電「買電金」反酸：賴清德的邏輯奇怪了

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，強調該修法明顯違憲，使舉債額度超過5600億元，需增加逾2646億元舉債，大幅提高政府支出，將嚴重排擠其他重大施政項目。對此，前立委蔡正元在臉書發文酸，民進黨說地方政府多分2300億元會破壞財政紀律，但去年要台電花3467億買電就不會。

蔡正元表示，總統賴清德提出2025年總預算3兆1324億元，而在野黨修改《財政收支劃分法》，讓全台22個縣市地方政府，可以全部多分配到2300億元，佔7.3%。

蔡正元說，但是民進黨當局2024年要台電公司向外購電，綠電買了1311億元、民營電廠買了2156億元，合計3467億元。

蔡正元直酸，「奇怪了，賴清德的邏輯，地方政府多分2300億元會破壞財政紀律，廢核電後向財團買電花3467億元，不會影響財政紀律。」

