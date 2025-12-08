政府遲未宣布重啟核能 學者批玩假的：只為明年大選騙選票

台電日前評估核二、核三具重啟條件。圖為核三廠。（圖：台電官網）

民進黨政府堅持「非核家園」政策，導致台灣陷入缺電危機。賴政府近來頻釋出可能重啟核二、三廠，甚至暗示不排除「核三最快2027年重啟」。不過，清大核工科學研究所教授李敏表示，目前政府遲遲未「正式宣布」重啟核能，加上明年有大選，他強烈質疑政府是「騙選票」玩假的。

經濟部11月27日已核定台電三座核電廠現況評估報告，其中核二、三廠評估具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫並預計明年3月提送核安會。核三預計需約1.5至2年完成。經濟部長龔明鑫表示，安全無虞前提下，贊成重啟核二、核三。若一切順利，核三廠有望在2028年初開始重啟。

廣告 廣告

中華民國核能學會8日舉辦第33屆第三屆會員大會，清大核工科學研究所教授李敏受訪指出，核三廠比較快，估2028年初有機會重啟，但重點是，政府對外雖然講了很多核三最快2027年重啟的話，卻遲遲未「正式宣布」重啟核能，他認為這當中還有變數。

李敏強調，若行政院沒有對外正式宣布重啟核能，政府機關沒有收到公文將以何為依據，自然也無法規劃後續重啟期程、編預算經費等一系列的行政作業。政府至今仍遲未宣布重啟核能，加上2026年舉行九合一選舉，他強烈質疑政府現在對外頻釋出可能重啟核二、三廠的說法，其實都可歸為「騙選票」玩假的。