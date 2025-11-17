政府重新開門 仍有20萬人恐失糧補

紐約市府官員警告說，雖然政府停擺已結束，部分居民的糧食券(SNAP)仍可能面臨危機，成千上萬紐約市民恐怕將於2026年喪失領取糧食券福利的資格。

市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Wasow Park)警告，即使糧食券恢復運作，由於今年早些時候國會通過的支出法案限制受助資格，2026年仍有逾20萬紐約市民可能喪失糧食券福利。帕克說，「影響會相當顯著。新規定適用於18至64歲、家庭中無殘障成員或未滿14歲子女的個人」。

市社會服務局正設法協助紐約居民符合新的領取糧食券的標準 ，以維持應得的福利，詳情可訪問市社會服務局官網NYC.gov/DSS。

紐約市的食物救濟站說，有超過100萬領取糧食券福利的紐約市民陷入困境。紐約公共食品救濟站執行總監格里馬爾迪Stephen Grimaldi說，「我們正共同見證救濟站的訪客人數以兩位數激增」。

緊急食物提供機構的負責人日前在紐約開會，商討如何處理紐約市正在面臨的食物危機。西區反飢餓運動(West Side Campaign Against Hunger)執行長和圓桌會議(Roundtable)共同創辦人席佛曼(Greg Silverman)表示，「我們聽說家長為了讓孩子有食物，寧願自己節食。我與學校供餐人員交談後得知，因為家長們堅持讓每個孩子都領取學校的餐食，學校廚房裡已無剩餘食物」。

雖然最高法院延長了允許聯邦政府在政府停擺期間繼續延緩發放糧食券福利的命令，但這不會影響紐約州的受助者，因為紐約州已決定先行恢復發放糧食券福利。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，「我們期盼隨著政府重啟運作及糧食券全面恢復撥款，這場苦難能盡快終結。在此期間，所有已領取11月糧食券福利的紐約市民，請放心使用這些款項」。

