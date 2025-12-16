政府鐵了心不守法 改革努力成為泡影

(記者張廷玉台北報導)賴政府一邊大聲喊「守護憲政民主」，一邊卻又「選擇性不執行」國會三讀通過的法律。面對攸關人民權利的改革不是拖延、就是反對，真正破壞憲政秩序的到底是誰，人民心裡最清楚！



這個國家要解決的問題很多，改革本來就不容易。但民進黨面對在野推動的法案，全盤拒絕理性討論，就算是過去民進黨自己的主張，一律反對、貼標籤、抹紅抹黑，甚至把所有改革全都說成「惡法」，只為了掩飾自己不想做、也不想被監督的事實。



擺爛、鬥爭、為反而反，當賴政府拒絕依法行政，台灣的民主已經一點一滴被掏空。即便如此，台灣民眾黨從未停下腳步。我們一步步在國會推動改革，讓法律與時俱進、能真正回應人民的需要。從《就業服務法》、《新住民基本法》、《公益揭弊者保護法》、《壯世代基本法》，到《財劃法》、《憲訴法》、《學生輔導法》；從《運動產業發展條例》防賭、《警察人員人事條例》提高待遇保障，到要求光電開發必須環評、恢復公投綁大選 等多項法案都陸續完成三讀，就是為了讓制度更公平、社會更安全、人民更有保障。



但如今，賴政府為了鞏固權力，不惜破壞法律，開始採取極端的「 選擇性執法」，未來，在賴政府一權獨大之下，所有人民的期待、所有民意代表在國會中的努力，都會成為泡影。



改革不是口號，而是把事情真正做好。面對一步步走向獨裁的綠色政權，台灣民眾黨會持續站在人民這一邊，推動改革、承擔責任，決不退縮！

