政府開培訓課 表演者主動進修

街頭藝術被視為城市文化水平指標之一。面對表演水準落差大、場地控管不彰，台灣街頭藝術文化發展協會理事長林興昱，建議政府應開辦培訓課程、加強表演現場查核，表演者也須主動進修；南部街頭藝人俱樂部副總召陳鵬任籲政府正視街頭藝人表演權益，解決申請場地卻不展演，或同一場地一堆人搶申請的現況。

林興昱認為，考照能確保表演者水平、演出品質，並為具備專業水準的藝人提供工作穩定。改登記制後，因任何人皆可參與，導致水準出現落差，且一旦表演不專業還可能有安全問題，比如演出火舞或雜技時，恐造成觀眾或表演者受傷。

針對市場環境變動，林興昱認為，雖然制度改變後演出人數變多，且台灣市場小，仍鼓勵藝人積極開發場地及精進實力，「拓展海外視野、建立個人品牌競爭力，才是應對環境變化的關鍵」。

在街頭演出11年的「氣球小號手」阿任，從小號、薩克斯風起家，後來加入造型氣球、扯鈴等元素演出，豐富表演層次。音樂系出身的他領有4縣市證照，認為考照有其優勢，至少能控管基本表演水平，例如音樂類展演，音準是基本，卻常聽到連音準都不講究的表演者。

近年物價漲、民眾荷包緊縮，街頭藝人熱議「打賞的人變少了」。阿任說，街頭藝人除靠打賞，活動邀約也是生計來源，提升表演更具可看性才是生存關鍵。但隨著街頭藝人氾濫，以往市場行情取決表演者名氣、表演內涵，現演變成削價競爭，整個生態愈形嚴峻。

因興趣自學薩克斯風，十多年前警官退休就考取街頭藝人證照，且自組樂團展演不綴的「小生」黃福生認為，街頭表演的實力夠才有遊客打賞，如今拿證照零門檻，光有照但沒實力，終究會被淘汰。