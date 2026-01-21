政府關懷港澳新住民 基隆港都展現多元文化融合新風貌

▲魯參事致贈郭女士及丈夫鄭先生禮品。

【記者 陳姿穎／基隆 報導】為持續關懷港澳新住民在臺生活與發展，大陸委員會魯仲尼參事於115年1月21日率陸委會及策進會同仁，與內政部移民署及海基會人員，前往基隆市參與「行動服務列車」活動，並拜訪來自香港的新住民郭鳳琳女士，關心其在臺生活與創業近況，並聆聽她在基隆落地生根、實現創業夢想、回饋在地社區的故事。

郭鳳琳出生於香港，105年與丈夫結婚後來臺定居，夫妻二人於106年在基隆仁愛市場附近創立「初見咖啡」，咖啡館不僅供應港式點心與咖啡，更與基隆在地的國立海洋大學合作，每月定期提供場地舉辦手作課程與多元文化交流活動，以及結合藝術與社區參與的街區展演，逐步成為基隆在地文化交流的重要據點。

廣告 廣告

▲魯參事關心郭女士夫妻在臺生活及咖啡廳經營情況。

鳳琳分享，開咖啡廳是她從小的夢想，雖然剛來臺經營咖啡廳時遇到一些困難，還有疫情等挑戰，但很幸運獲得海洋大學和地質公園等單位的合作邀約，讓她逐漸在社區站穩腳步，很感謝有咖啡廳做為基礎，讓她有更多時間發展自己在藝術方面的興趣，因此希望透過咖啡館回饋社區，讓善意持續循環。

魯參事表示，鳳琳移居臺灣，勇敢築夢、努力落實，雖經困難，卻從不氣餒，如今更用自己的能力回饋臺灣家園，成為道道地地的臺灣人！而「初見咖啡」位在基隆仁愛市場旁邊，環境氛圍和香港有諸多相似之處，都是新舊融合的地區。走進鳳琳精心佈置的充滿60、70年代香港味及香港電影元素的咖啡廳，讓我們就像是走進香港一樣。鳳琳的故事，展現香港新住民在臺灣這片土地上生根發展的韌性、活力，將「個人夢想」與「社會貢獻」結合，是新住民積極融入臺灣的典範。未來陸委會與策進會將持續與各機關和民間單位密切合作，擴大服務能量，營造更友善、具歸屬感的生活環境，協助港澳新住民穩健定居、安心發展。

▲魯參事與郭女士及移民署、海基會等代表合影。

策進會設立的「台港服務交流辦公室」提供港澳朋友居留、定居、就學、就業、生活適應等諮詢服務，諮詢專線(02)2700-3199，象徵政府對港澳朋友的「善意久久」，誠摯歡迎多加利用。（照片記者陳姿穎翻攝）