政府關門惹禍！ 美40機場大砍1200班機 民眾改租車出行
受美國聯邦政府停擺影響，聯邦航空總署FAA下令，全美40座主要機場自週五開始大砍國內航班。周五，美國有超過一千架航班被取消，另有超過四千架班機延誤。隨著影響持續擴大，不少民眾被迫改為自駕，租車量激增兩成。
隨著政府關門危機持續惡化，FAA為減輕人手不足的壓力，開始在全國40個主要機場減少4%的航班，並計劃在下週五前逐步將減少幅度提高到10%。這項措施立即對全國航空交通造成重大影響，紐澤西紐瓦克機場週五一度被迫關閉，華府雷根機場則取消了降落服務。
受影響的旅客表示，這種情況非常荒謬，是政府徹底的失敗。有旅客認為政府只顧自身利益，不為人民服務，形容這情況太糟糕了。另一位旅客則感嘆美國人民現在就像被挾持為人質一樣。
面對嚴峻的航空危機，美國運輸部長達菲卻將責任歸咎於民主黨，他表示航空公司不會樂見這種情況，他們會因此損失數百萬美元。達菲呼籲民眾打給民主黨議員，並提到民主黨已經否決了14次相關提案。
為了降低對旅客的衝擊，各大航空公司紛紛提供退款與免費改票服務，但航班能否如期起飛仍是個未知數。越來越多的民眾選擇改為自駕出行，使單程租車預訂量在過去兩天比去年同期增加了至少兩成。一位受影響的旅客看著機場顯示屏上被取消的航班表示，他們打算改為租車自駕遊。
值得注意的是，美國總統川普似乎完全沒有受到這場航空災難的影響，週五晚間他依然搭乘空軍一號飛回佛州海湖莊園的家度過週末。
