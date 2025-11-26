政府關門效應 今年感恩節搭機需求 較去年劇降

今年感恩節假期搭機出行的國人原本預期會創紀錄，但政府之前持續關門43天，航班取消延誤不斷，許多旅客因心存疑慮而決定重做打算。本應是一年之中最繁忙的旅行旺季，今年的搭機需求卻明顯較去年下降。

路透報導，美國汽車協會(AAA)原預測感恩節假期將有約600萬名美國旅客搭乘國內航班，比2024年成長2%；但政府停擺持續超過一個月後，預訂量開始放緩。政府停擺最後一周，聯邦航空管理局(FAA)下令削減40個主要機場航班，預訂數量驟減。

航空分析公司Cirium數據顯示，感恩節五天假期內的航班預訂量曾在10月31日成長1.56%，但此後持續下降。截至11月24日，航班預訂量比去年同期下降4.48%。

45歲的凱莉(Elizabeth Kelley)在政府停擺期間，因擔心航班延誤和取消，決定不飛回緬因州探望家人過感恩節。她向路透表示，「不值得承受那樣的精神壓力，焦慮擔心各種可能性，老想著：要是我被困在半路，怎麼辦？」

FAA局長貝德福(Bryan Bedford)24日在紐瓦克機場的記者會上表示，旅客應該要有信心，但也要為機場繁忙和潛在天氣問題，做好應對準備。他說：「本周就像我們的『超級盃』，我在此告訴大家，我們已制定完善計畫；請放心出行。」FAA預計25日旅客人數將達到高峰。

不過，許多航空旅客顯然計畫避開主要樞紐機場。美國最繁忙的機場—亞特蘭大的哈茲菲爾德-傑克遜國際機場Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)，預計感恩節期間的旅客人數將減少7.6%。

美國鐵路公司(Amtrak)表示，今年火車旅客人數可望創下歷史新高，去年有120萬國人預訂該公司火車票。巴士和火車票預訂平台Wanderu預訂需求較去年增加17%，其中以巴士預訂量成長最為顯著。

政府停擺的影響，可能會延續到聖誕節假期。據Cirium初步分析，在政府停擺期間，聖誕假期出行預訂量比去年同期下降約0.42%。

