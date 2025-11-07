政府關門有轉機！科技股仍挫 美股漲跌互見
[NOWnews今日新聞] 美國政府停擺未解，加上市場對科技股估值過高的憂慮持續，美股週五一度急挫；然而，參議院的民主黨人針對結束政府停擺一事，提出折衷建議，帶動美股道瓊工業指數、標普500指數反轉向上，最終收盤，各大指數漲跌互見。
綜合《CNBC》等外媒報導，在美國政府停擺期間，投資人對美國經濟的擔憂日益加劇，密西根大學週五公布的一項調查顯示，消費者信心指數已接近歷史最低水準，由10月的53.6急降至11月的50.3，創2022年6月以來的新低，也比預期的53還差。就在一天前，市場研究公司Challenger, Gray & Christmas發布報告稱，10月份的裁員公告數量，亦達到22年以來的單月最高水平。
由於政府持續停擺，投資者難以獲得關鍵經濟數據，美國勞工統計局原定週五發布非農就業報告，但連續第2個月跳票。與此同時，全美因為缺乏空管人員而取消的航班，光週五當天就有至少1200架。
不過，美國聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）週五提出一項折衷方案，看是否能讓聯邦政府先獲得短期資金、用於日常營運，以換取《平價醫療法案》稅收抵免政策延長1年，幫助民眾應對不斷上漲的醫療保健成本。
7日收盤，美股道瓊指數上漲74.8點或0.16%，收46987.10點；標普500指數微彈8.48點或0.13%，收6728.80點；那斯達克指數下跌49.46點或0.21%，收23004.54點；費城半導體指數下跌71.03點或1.01%，收6947.36點。
