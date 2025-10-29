政府關門聯準會摸黑飛行 投資人不再預期12月也降息

紐約證交所交易員在聯準會主席鮑爾出現在電視螢幕上時，繼續工作。美聯社



美國聯邦準備理事會（Fed）週三（29日）在投票分裂的情況之下，決議降息0.25個百分點。聯準會主席鮑爾警告下次12月會議降息「並非必然的結論」，投資人大舉減碼對12月降息的預期，美國股市由漲轉跌。

在鮑爾召開利率決策會後記者會前，標準普爾500指數還有約0.2%漲幅，而在鮑爾的記者會結束時，已經變成下跌13點或0.17%的狀況。美股週三收盤最終拉回成平盤，標準普爾500指數微跌0.3點，跌幅在小數點二位數之後；道瓊工業指數微跌0.16%，那斯達克綜合指數小漲0.55%。

廣告 廣告

芝商所FedWatch工具顯示，目前市場預期12月10的聯準會利率決策，有88.2%的機率不會降息、維持利率不變；更有11.8%的機率聯準會反向啟動升息0.25個百分點。

波士頓Breckinridge資本顧問公司共同研究艾芬納主管向路透社評論說：「穩健的經濟成長以及新數據的缺乏，可能預示著聯準會會在 12 月會議上暫停行動。」

缺乏具體的經濟數據可能會是聯準會遲疑的核心。美國聯邦政府的「政府關門」已經持續一個月，而且目前毫無跡象可以解決。如果狀況持續，聯準會到12月10日的會議時，仍將持續缺少即時的經濟數據輔助，必須「摸黑飛行」。

RFG顧問公司投資長魏德爾示警說：「雖然許多投資人對降息感到歡欣鼓舞，這可以理解，但我認為在當前的背景下，大家需要意識到聯準會正在對經濟大閃黃色警示燈。他們正在強調市場在關稅和失業方面所面臨的不確定性，同時也凸顯了由於政府停擺，他們在做出政策決定時缺乏數據的困境。」

波士頓Manulife John Hancock投資公司共同首席投資策略師米斯金說：「我認為這份聲明沒有反映勞動力市場疲軟，並且暗示通膨比潛在數據顯示的更熱。現在對聯準會理事來說是一個艱難的時刻，因為政府關門導致數據品質不斷惡化，這使得決策問題更加複雜。」

03:52發稿

04:16更新（更新收盤狀況）

更多太報報導

統計數據真空下 意見分歧的聯準會降息0.25個百分點、12月停止縮表

川普再度抨擊聯準會主席鮑爾 貝森特端5繼任人選

美元走弱與政策不確定性升溫 陸科技股估值有吸引力